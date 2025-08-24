Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I nuovi iPhone 17 sono imminenti: ecco le possibili date di presentazione, l’inizio dei preordini e l’arrivo sugli scaffali dei negozi dei prossimi smartphone Apple.

In sintesi

I nuovi iPhone 17 potrebbero essere presentati il 9 settembre, con preordini dal 12 e vendite dirette dal 19 settembre

La gamma comprenderà iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e il nuovo iPhone 17 Air super sottile che sostituirà il modello Plus

Ci siamo quasi: i nuovi iPhone 17 sono vicini al debutto ufficiale. La nuova gamma di smartphone di Apple, che comprenderà anche l’inedito iPhone 17 Air, con spessore di appena 5,5 mm, che sostituirà il Plus, sarà svelata nel corso del mese di settembre. Le date di presentazione e lancio non sono ancora state annunciate ma le indiscrezioni non mancano. Ecco, quindi, quando arriveranno i nuovi iPhone 17.

iPhone 17, ecco le date da segnare sul calendario

La prima data da tenere d’occhio è quella del prossimo 9 settembre. Apple, infatti, dovrebbe scegliere il secondo martedì di settembre per la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone che, come da tradizione, arriverà con un keynote in cui l’azienda di Cupertino presenterà anche altre novità. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Chi intende acquistare un nuovo iPhone 17 al lancio non dovrà aspettare molto. I preordini, infatti, dovrebbero partire il prossimo 12 settembre, sia tramite l’Apple Store che presso i rivenditori partner. Per quanto riguarda la data di uscita nei negozi, con la partenza delle vendite dirette, la data scelta da Apple potrebbe essere il prossimo 19 settembre.

Al momento, non ci sono indiscrezioni in merito a possibili ritardi. Tutti i nuovi iPhone 17 che saranno svelati in occasione del keynote di inizio settembre arriveranno sul mercato nei giorni successivi l’evento. Per ora, non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Apple in merito alle date ipotizzate in precedenza.

Quattro nuovi iPhone da scegliere

La gamma iPhone continuerà a essere costituita da quattro smartphone. Come anticipato in precedenza, è prevista l’uscita di scena della variante Plus, a causa di vendite insoddisfacenti. La grande novità sarà iPhone 17 Air, modello super sottile e con una batteria con capacità ridotta che da tempo è al centro di rumor e indiscrezioni di vario tipo.

A completare la nuova generazione di smartphone Apple ci sarà iPhone 17, il modello più economico della gamma, che sarà affiancato da iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Gli smartphone includeranno diverse novità, con un nuovo chip e anche un restyling per i modelli Pro (con un modulo delle fotocamere posteriori più grande).

Tutti gli smartphone arriveranno sul mercato con iOS 26, nuova versione del sistema operativo di Apple che potrà contare anche sulle funzionalità di Apple Intelligence. Ricordiamo che iOS 26 è già disponibile in beta, sia per gli utenti che per gli sviluppatori, e che il sistema introdurrà anche il nuovo design Liquid Glass. Ulteriori dettagli in merito ai nuovi smartphone arriveranno a breve.