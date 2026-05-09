IPhone 17, prezzo in picchiata su Amazon: minimo storico

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Prima grande offerta su Amazon per l’iPhone 17, ultima versione dello smartphone top di Apple. Grazie alla promo lampo di maggio, il telefono è disponibile con un ottimo sconto di 130 euro e approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Oltre allo sconto hai anche la possibilità di sfruttare condizioni d’acquisto uniche, come la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Opportunità che solo il sito di e-commerce può garantire e che ti consigliamo di approfittare immediatamente. Rispetto al modello precedente, l’iPhone 17 fa un ulteriore salto in avanti, andando a migliorare singoli aspetti tecnici. Come ad esempio il display, con la presenza del nuovo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Oppure il processore A19 che assicura prestazioni lampo. Non perdere questa opportunità.

iPhone 17

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iPhone 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Nuovo minimo storico per l’iPhone 17 su Amazon. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile a 849 euro con uno sconto che ti fa risparmiare 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 169,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa offrire.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa. Puoi anche scegliere tra tutte le colorazioni disponibili e ti consigliamo di approfittarne immediatamente, potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPhone 17

iPhone 17: le caratteristiche tecniche

Seguendo il solco tracciato dai precedenti modelli, Apple ha apportato modifiche sostanziali alle componenti tecniche dello smartphone. La scheda tecnica dell’iPhone 17 si basa su un display ProMotion da 6,3 pollici (leggermente più grande rispetto al passato) con una risoluzione elevatissima e un refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Maggiore fluidità soprattutto con i videogame e le app social. Le prestazioni, invece, sono assicurate dall’ottimo processore A19 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma dedicata agli strumenti AI. La memoria interna è da 256 gigabyte.

Novità anche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con doppio sensore Fusion da 48 megapixel. Oltre al sensore principale, è presente anche un obiettivo ultragrandangolare che assicura scatti professionale. Nuova anche la fotocamera per i selfie. Apple ha montato il nuovo sensore Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Video e foto con qualità professionale in ogni situazione, anche quando c’è poca luce.

La batteria è una garanzia e copri un’intera giornata senza troppi problemi. Sulla scocca sono presenti sia il tasto "Azione" per accedere velocemente alle funzioni dello smartphone che utilizzi maggiormente, sia il tasto a sfioro per accedere velocemente alle funzioni avanzate della fotocamera.

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