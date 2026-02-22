IPhone 17, prezzo crollato su Amazon: sconto mai visto prima

georgeclerk/iStock

Un weekend che non poteva cominciare in modo migliore per chi è alla ricerca di uno smartphone Apple top di gamma. Da oggi trovi su Amazon l’iPhone 17 al minimo storico a un prezzo di 909 euro grazie allo sconto presente nella pagina prodotto. Il risparmio netto su quello di listino sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 181,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti e che alleggeriscono la spesa. Inoltre, con il servizio Recommerce di Amazon puoi far valutare il tuo vecchio telefono e ricevi il valore di permuta.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non approfittare di questa promo sarebbe un gravissimo errore.

L’iPhone 17 non ha bisogno di molte presentazioni. Parliamo di uno degli smartphone più desiderati dagli utenti e dotato di una scheda tecnica da telefono premium. Rispetto al modello precedente le novità sono molte e c’è stato un salto tecnologico importante. Il primo nuovo elemento è lo schermo: display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido con le app che si utilizzando maggiormente. Processore A19 che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione e supporta Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata dall’azienda di Cupertino per semplificare le azioni quotidiane ripetitive.

Nuovo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare Fusion sempre da 48 megapixel. La qualità degli scatti è elevatissima in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Nella parte frontale trovi la nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più facili. Sulla scocca è presente il tasto a sfioro per accedere velocemente alle impostazioni avanzate della fotocamera.

Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno e che si ricarica rapidamente grazie alla porta USB-C.

