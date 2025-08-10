Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

IPhone 17 Air avrà una batteria davvero molto piccola, con uno spessore ridotto e una capacità nettamente inferiore rispetto a quella degli altri iPhone

Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

Una delle grandi novità dei prossimi mesi per il settore smartphone sarà, senza dubbio, il nuovo iPhone 17 Air, un progetto tanto interessante quanto potenzialmente problematico per via dei possibili problemi di autonomia. Lo smartphone, infatti, avrà uno spessore ridotto a 5,5 mm. Questa scelta progettuale comporterà degli inevitabili compromessi.

La batteria, infatti, avrà uno spessore ridotto e, quindi, presenterà una capacità ben inferiore rispetto a quella di altri modelli della gamma iPhone 17. La conferma arriva da una nuova foto leak postata su Naver blog dall’account yeux1122. Andiamo a fare il punto sulle ultime novità relative al prossimo smartphone di Apple.

Che sappiamo della batteria di iPhone 17 Air

Le ultime informazioni disponibili sul nuovo iPhone 17 Air riguardano, quindi, la batteria. Stando all’immagine diffusa in queste ore, lo smartphone avrà una batteria con uno spessore di appena 2,49 mm, pari a circa la metà dello spessore della batteria del nuovo iPhone 17 Pro. Questa scelta è strettamente legata alla necessità di ridurre al minimo l’ingombro, permettendo allo smartphone di avere uno spessore ridotto fino a 5,5 mm, inferiore a quanto proposto dal Samsung Galaxy S25 Edge.

Il nuovo smartphone di Apple dovrebbe avere una batteria da 2.800 mAh, anche se alcune indiscrezioni in arrivo dalla Cina sostengono che la capacità reale sarà di 3.000 mAh. In ogni caso, si tratta di un netto passo indietro (almeno 500 mAh in meno) rispetto alla batteria di iPhone 16. Bisogna considerare, inoltre, che il nuovo iPhone 17 Air non sarà uno smartphone compatto.

Il modello, infatti, avrà un display OLED da 6,6 pollici, proponendo dimensioni simili alle varianti Plus (che usciranno di scena a causa delle vendite ridotte) e al nuovo iPhone 17 Pro Max (che avrà una batteria da 5.000 mAh, con un sostanziale incremento rispetto al 16 Pro Max). In ogni caso, secondo quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg, una fonte sempre molto affidabile per quanto riguarda le novità in arrivo per il mondo Apple, il nuovo Air avrà un’autonomia in linea con quella degli attuali iPhone. Per saperne di più, però, sarà necessario attendere la presentazione ufficiale.

Quando arriva iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone 17 Air sarà svelato ufficialmente insieme agli altri modelli della gamma iPhone 17. Il debutto, quindi, è previsto per il prossimo mese di settembre 2025, con il tradizionale keynote in programma nella prima metà del mese e un lancio commerciale fissato per le settimane successive. Ancora da definire, invece, è il prezzo. Lo smartphone dovrebbe avere un listino simile a quello di iPhone 16 Plus. Maggiori dettagli in merito all’atteso progetto di Apple arriveranno nei prossimi giorni. Staremo a vedere se le preoccupazioni sull’autonomia saranno confermate dai fatti.