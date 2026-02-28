Apple, iPhone 16e crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Da oggi trovi l'iPhone 16e al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Schermo Super Retina XDR, processore A18 e fotocamera posteriore Fusion professionale.

Se vuoi acquistare un iPhone, ma non vuoi spendere cifre esagerate, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, troviamo l’iPhone 16e in promo con uno sconto speciale del 25% che fa scendere il prezzo a 545 euro, con un risparmio netto che supera i 180 euro su quello di listino. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire per acquistare un telefono top a un prezzo mai visto prima. Hai anche la possibilità di dilazionare la spesa a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per l’acquisto di questo telefono è disponibile il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio telefono o ottieni direttamente il valore di permuta.

La disponibilità dell’iPhone 16e è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

L’iPhone 16e è la versione “economica" del telefono top di Apple. Uno smartphone che assicura ottime prestazioni, realizzato con la qualità che solo Apple sa assicurare e da oggi anche un prezzo super competitivo.

La scheda tecnica dell’iPhone 16e si basa su quella del fratello maggiore, con delle piccole variazioni. Partiamo dallo schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e dotato di notch con all’interno i sensori per il FaceID e la fotocamera frontale. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforme AI dell’azienda di Cupertino che offre tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. La memoria interna è da 128 gigabyte.

Il comparto fotografico è di ottima qualità. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel con la quale puoi scattare ottime immagini in ogni momento della giornata. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera FaceTime. A supporto hai anche tante funzioni per l’editing professionale.

Sulla scocca è presente anche il tasto Azione da poter personalizzare e che ti permette di accedere velocemente alle funzioni che utilizzi maggiormente. Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica rapidamente.

