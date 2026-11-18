L'iPhone 16e è in offerta con un ottimo sconto e fai un ottimo affare. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 e fotocamera Fusion da 48 megapixel.

georgeclerk/iStock

Un vero iPhone a un prezzo alla portata di tutti. Il merito è dell’offerta disponibile da oggi su Amazon per l’iPhone 16e, telefono uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resta ancora un ottimo modello di fascia alta. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile con uno sconto di 110 euro e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Un prezzo da vero best-buy e acquisti un telefono realizzato con grande cura e con le migliori componenti che può offrire il mercato. L’iPhone 16e è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, processore A18 che supporta anche le funzioni avanzate di Apple Intelligence, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy: non perdere l’opportunità di fare un grande affare.

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iPhone 16e: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta da cogliere al volo per l’iPhone 16e. Lo smartphone di Apple è disponibile a 599 euro, con uno sconto che ti fa risparmiare 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo lo puoi già acquistare oggi per i regali di Natale, oppure hai quasi due mesi di tempo per testarlo a fondo.

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iPhone 16e: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16e non ha nulla da invidiare a telefoni molto più costosi: hai l’affidabilità Apple a un prezzo mai visto prima. Lo smartphone è dotato di un display Super Retina da 6,1 pollici ad alta risoluzione con luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole.. Il vetro frontale è il Ceramic Shield, mentre il design si caratterizza per la presenza del notch nel quale sono incastonati il FaceID e la fotocamera frontale.

A gestire le prestazioni ci pensa il chip A18 con 8 GB di RAM e una memoria da 128 GB. Il processore supporta anche Apple Intelligence, con funzioni di scrittura, ricerca e generazione di immagini e testi elaborate in gran parte direttamente sul dispositivo.

Il comparto fotografico punta sulla fotocamera Fusion da 48 megapixel con zoom ottico 2x, che può registrare video in 4K. Per selfie e videochiamate c’è la fotocamera frontale da 12 megapixel, abbinata al sensore per Face ID. Sul lato sinistro c’è il tasto Azione che puoi personalizzare in base alle tue necessità.

L’autonomia è uno dei punti forti del telefono e completi un’intera giornata senza troppi patemi. La ricarica avviene tramite porta USB-C. Un’occasione fa non farsi assolutamente scappare.

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