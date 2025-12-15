IPhone 16e, con lo sconto di Natale di Amazon il prezzo sprofonda

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'iPhone 16e è in offerta con uno sconto di quasi 200 euro rispetto al prezzo di listino e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

georgeclerk/iStock

Più si avvicina il Natale, più le occasioni su Amazon diventano interessanti. Iniziamo questa settimana di metà dicembre nel migliore dei modi grazie all’ottima promo disponibile per l’iPhone 16e, la versione "economica" dello smartphone dell’azienda di Cupertino. Lanciato sul mercato quest’anno, ha riscosso un grande successo, soprattutto da parte di coloro che vogliono un telefono Apple, risparmiando qualche centinaio di euro rispetto ai modelli più recenti. Grazie allo sconto del 25% di oggi, il prezzo crolla al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 200 euro su quello consigliato. Non solo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’iPhone 16e è un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e in grado di offrire ottime prestazioni. Il merito è di una scheda tecnica che ricalca in gran parte quella dell’iPhone 16, ma con alcune differenze soprattutto sul lato fotografico. Le prestazioni top sono assicurate dal processore A18, mentre lo schermo il display è il classico Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevatissima. Un’offerta che potrebbe terminare da un momento all’altro e che ti consigliamo di approfittare immediatamente.

iPhone 16e – bianco

iPhone 16e: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sicuramente una delle offerte più interessanti che puoi trovare in questi ultimi giorni prima del Natale. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16e in promo con un ottimo sconto del 25% che fa scendere il prezzo a 549 euro. Per uno smartphone Apple si tratta di un’occasione più unica che rara, testimoniata anche dal risparmio che sfiora i 200 euro. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 109,80 euro al mese. Una promo completa sotto ogni punto di vista e che trovi solo su Amazon.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi sicuramente entro Natale (consegna prevista in un paio di giorni). Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 per effettuare il reso gratuito.

iPhone 16e: le caratteristiche tecniche

Con il fratello "maggiore" condivide la gran parte della scheda tecnica, ma alcune differenze ci sono. Resta comunque un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi tipologia di applicazione. Per capirlo basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica.

L’iPhone 16e è equipaggiato con il processore A18, lo stesso presente sull’iPhone 16, e in grado non solo di assicurare prestazioni eccellenti, ma anche di supportare Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Cupertino per i suoi dispositivi mobili. Mette a disposizione tutta una serie di strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni e rispetto a piattaforme simili si prende anche cura dei tuoi dati personali. Passando al display, invece, Apple ha optato per uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione.

Il comparto fotografico è composto nella parte posteriore dalla fotocamera Fusion da 48 megapixel. Un sensore fotografico unico che puoi utilizzare sia come grandangolo sia come teleobiettivo grazie allo zoom ottico 2x integrato. Ottima anche la fotocamera frontale che assicura selfie sempre perfetti. Un sistema di fotocamere completo e versatile che ti permette di scattare foto e di registrare video con la miglior qualità possibile.

Chiudiamo con un ultimo aspetto che ti farà sicuramente felice: la batteria assicura un’autonomia con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Non perdere questa occasione, può terminare da un momento all’altro.

