IPhone 16, il prezzo è crollato: minimo storico e sconto mai visto prima

Tutto quello di cui hai bisogno, al prezzo più basso di sempre. Un claim che si ha difficoltà ad associare a un prodotto Apple, ma che gli sconti del Black Friday rendono possibile. Da oggi, infatti, trovi l’iPhone 16e, la versione lowcost del top di gamma Apple, in promo con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Alla promo già unica puoi aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica e irripetibile che non devi farti sfuggire, a maggior ragione per un prodotto dell’azienda di Cupertino.

L’iPhone 16e di "economico" non ha nulla. A tutti gli effetti è un top di gamma che condivide con l’iPhone 16 "normale" gran parte delle caratteristiche tecniche, a partire dall’ottimo processore A18 che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale che ti aiuta nella vita di tutti i giorni con strumenti utili e gratuiti. Schermo Super Retina con risoluzione elevata e fotocamera Fusion da 48 megapixel per foto perfette in qualsiasi situazione. A questo prezzo è lo smartphone top da acquistare oggi.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa".

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 16e: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale da Black Friday per l’iPhone 16e. Lo smartphone Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 529 euro con uno sconto del 27% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 200 euro e approfitti del minimo storico, oltre che di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Non è finita: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 105,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non perdere tempo e approfitta subito di queste condizioni uniche: le scorte potrebbero terminare molto presto.

Acquistando lo smartphone oggi ti viene consegnato nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026, come per tutti gli acquisti fatti in questo periodo. Puoi già acquistarlo in vista del Natale.

iPhone 16e: le caratteristiche tecniche

Apple torna sul mercato con una versione "lowcost" dei suoi smartphone. Uno smartphone più economico, ma che mantiene il suo status di top di gamma. E non potrebbe essere altrimenti.

Condivide con il "fratello maggiore" gran parte della scheda tecnica, al netto di alcuni dettagli. Partiamo dal primo elemento che spicca immediatamente: lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici. Un pannello OLED brillante e molto luminoso perfetto per giocare, leggere e vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 che supporta Apple Intelligence, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale che l’azienda di Cupertino ha sviluppato per facilitare la vita dei propri utenti. A bordo 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale Fusion da 48 megapixel che garantisce foto perfette in qualsiasi situazione, grazie a una copertura angolare molto ampia. Nella parte frontale, invece, hai la fotocamera FaceTime da sempre uno dei punti di forza degli smartphone Apple.

Chiudiamo con l’autonomia, una delle più elevate tra gli smartphone Apple. Con un singolo ciclo di ricarica completi un intero giorno. Anche sotto stress risponde perfettamente alle tue esigenze.

