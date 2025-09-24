Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16e con un ottimo prezzo: è lui il best buy della gamma Apple in questo momento

Apple

In sintesi

iPhone 16e è disponibile su Amazon a 599 € in versione 128 GB, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Dotato di chip Apple A18, 8 GB di RAM, display OLED da 6,1", fotocamera da 48 MP e supporto alle funzioni di Apple Intelligence.

iPhone 16e è, sempre di più, il best buy del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile in sconto a 599 euro con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e viene proposto al prezzo indicato con la variante da 128 GB. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16e: la scheda tecnica

La scheda tecnica di iPhone 16e ruota intorno alla presenza del SoC Apple A18. Si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo, permettendo agli utenti che sceglieranno il 16e di poter contare su tanta potenza e su consumi ridotti.

Lo smartphone di Apple può contare anche su 8 GB di memoria RAM e su 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.005 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Per quanto riguarda il display, invece, iPhone 16e può contare su un pannello OLED da 6,1 pollici con notch.

A completare la scheda tecnica troviamo una fotocamera posteriore da 48 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. C’è spazio anche per la certificazione IP68 e per il supporto alle eSIM. Lo smartphone di Apple è dotato di iOS 26 e può accedere a tutte le funzionalità di Apple Intelligence (si tratta del modello più economico della gamma iPhone a poter sfruttare le funzioni AI di Apple).

Il rapporto qualità/prezzo, grazie all’offerta in corso, è ottimo e rende il 16e una delle opzioni migliori per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone senza spendere troppo.

iPhone 16e: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16e con un prezzo scontato a 599 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone, in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

