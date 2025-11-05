Libero
IPhone 16e è in offerta su Amazon: a questo prezzo è un vero best buy

IPhone 16e è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare tra gli smartphone della gamma Apple

iphone-16e Apple

In sintesi

  • Offerta Amazon: iPhone 16e da 128 GB è disponibile in sconto a 599 euro, con possibilità di scelta tra due colorazioni e pagamento in 5 rate. L’offerta, valida per un periodo limitato, riguarda un prodotto venduto e spedito da Amazon.
  • Caratteristiche principali: display OLED da 6,1 pollici, chip Apple A18 a 3 nm, 8 GB di RAM, batteria da 4.005 mAh, fotocamera da 48 MP, supporto eSIM, Face ID, iOS 26 e funzioni Apple Intelligence. Un vero best buy nella gamma iPhone.

iPhone 16e è in offerta su Amazon e diventa, per molti, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple, grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo. Sfruttando la promo in corso, infatti, la versione da 128 GB dello smartphone è ora disponibile in sconto a 599 euro, con possibilità di scegliere tra due colorazioni e anche di pagare in 5 rate. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è ora disponibile tramite il box riportato qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero

599,00 €729,00 € -130,00 € (18%)

La scheda tecnica di iPhone 16e

La scheda tecnica di iPhone 16e comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm e capace di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone può contare su una batteria da 4.005 mAh e sul supporto alla ricarica wireless. Il comparto fotografico comprende un sensore posteriore da 48 Megapixel e uno anteriore da 12 Megapixel.

Lo smartphone di Apple include anche il supporto alle eSIM, la certificazione IP68, il Face ID e il sistema operativo iOS 26 con la possibilità di accedere alle funzionalità Apple Intelligence. iPhone 16e è, in questo momento, il modello entry level della gamma Apple e rappresenta un vero e proprio best buy per tantissimi utenti.

Grazie al calo di prezzo, infatti, lo smartphone è oggi disponibile con condizioni particolarmente accessibili e può rappresentare per tanti la soluzione giusta per acquistare un dispositivo della gamma iPhone.

iPhone 16e, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16e con un prezzo ridotto a 599 euro e con la possibilità anche di pagare in 5 rate. La promozione prevede uno sconto per due diverse colorazioni. Per accedere subito all’offerta e completare l’acquisto del dispositivo al prezzo indicato basta premere sul box qui di sotto.

