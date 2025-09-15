Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

IPhone 16e è in offerta su Amazon: lo smartphone di Apple diventa sempre più un best buy per chi è alla ricerca di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Apple

In sintesi

iPhone 16e da 128 GB è disponibile su Amazon a 599 euro con pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Lo smartphone ha chip Apple A18, 8 GB di RAM, fotocamera da 48 MP, batteria da 4.005 mAh e certificazione IP68.

Il lancio degli iPhone 17 si traduce in un quasi immediato calo di prezzo per iPhone 16e. Lo smartphone di Apple è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon che lo rende, sempre di più, un best buy per chi è alla ricerca di un nuovo modello dal rapporto qualità/prezzo elevato.

Con la promozione in corso, infatti, è possibile acquistare iPhone 16e con un prezzo scontato a 599 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB che viene proposta al prezzo indicato in due colorazioni e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili.

Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto resterà accessibile solo per un breve periodo di tempo ed è valido, per il momento, per entrambe le colorazioni.

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero

iPhone 16e: la scheda tecnica

La scheda tecnica di iPhone 16e ruota intorno alla presenza del SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone può contare anche su 8 GB di memoria RAM e su 128 GB di storage (ma ci sono anche varianti con più spazio di archiviazione).

Tra le specifiche troviamo una batteria da 4.005 mAh con anche il supporto alla ricarica wireless. Da segnalare, inoltre, che iPhone 16e può contare su una fotocamera posteriore da 48 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP68 e supporta il Face ID.

Il sistema operativo è iOS con la possibilità di accedere ad Apple Intelligence e, quindi, a tutta la suite di funzionalità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale sviluppata da Apple. iPhone 16e è lo smartphone più economico della gamma Apple a poter sfruttare Apple Intelligence e, di conseguenza, rappresenta uno dei modelli chiave per la diffusione dell’AI tra gli utenti Apple.

iPhone 16e: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16e 128 GB con un prezzo scontato a 599 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti sullo store. L’offerta di oggi è accessibile, solo per un breve periodo, tramite il banner riportato qui di sotto. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita.

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero