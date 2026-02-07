IPhone 16, minimo storico su Amazon: sconto mai visto prima

Michael Derrer Fuchs

Questo weekend di febbraio non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre e con un risparmio di ben 200 euro su quello di listino. Un’occasione unica per fare un grandissimo acquisto a un prezzo che difficilmente ritroverai nel breve periodo. Le condizioni d’acquisto beneficiano anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione che non bisogna farsi sfuggire.

L’iPhone 16 è uno dei migliori telefoni che puoi trovare sul mercato. Dotato di componenti che assicurano prestazioni top con qualsiasi applicazione e scatti professionali grazie al sensore Fusion da 48 megapixel. Lo smartphone viene continuamente aggiornato e sfrutta al meglio la potenza del processore A18 per fornire strumenti AI avanzati, come la possibilità di completare i testi delle e-mail, oppure riassumere documenti di lavoro. Non perdere questa opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon è disponibile l’iPhone 16 a un prezzo di 679 euro con uno sconto del 23% su quello consigliato. Si tratta del minimo storico e risparmi ben 200 euro. Si tratta di una delle migliori promo di tutto il web a cui si aggiungono le garanzie che solo il sito di e-commerce sa offrire. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 135,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Per l’acquisto di questo telefono è attivo anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta. Un modo per diminuire ulteriormente il prezzo da pagare.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, l’iPhone 16 resta ancora uno dei telefoni top da acquistare. Uno smartphone che viene continuamente aggiornato e che ti supporta in ogni fase della giornata. Al prezzo a cui è disponibile oggi diventa un vero best-buy.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dallo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e con la Dynamic Island che permette di interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma AI che ti fornisce supporto in ogni momento della giornata. I 128 gigabyte di memoria interna permettono di installare tutto quello che vuoi.

Come su tutti gli iPhone, anche su questo modello è presente un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare. Nella parte frontale, invece, trovi la fotocamera FaceTime per selfie perfetti. Per la fase di foto editing hai a disposizione filtri e strumenti avanzati. Sulla scocca è presente anche un tasto a sfioro che ti fa accedere velocemente alle funzioni professionali della fotocamera.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che puoi ricaricare velocemente grazie alla porta di ricarica USB-C.

