IPhone 16, minimo storico su Amazon: il prezzo è sprofondato

L'iPhone 16 è in offerta su Amazon al minimo storico e con uno sconto di 200 euro su quello di listino. Scopri prezzo e caratteristiche.

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La promo dell’estate e il miglior smartphone che puoi comprare oggi. Non stiamo esagerando, ma basta vedere l’offerta disponibile da oggi sull’iPhone 16 per capire che è difficile trovare di meglio. Lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta ancora un telefono top. Merito dello schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, del processore A18 che assicura ottime prestazioni e della doppia fotocamera posteriore di livello professionale. Non perdere tempo e approfittane subito: le scorte sono limitate.

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iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie all’offerta lampo disponibile da oggi, trovi l’iPhone 16 a un prezzo di 686 euro e con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Per rendere l’acquisto più sostenibile hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi ti viene consegnato nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Rapporto qualità-prezzo incredibile per l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è quanto di meglio puoi acquistare oggi e il merito è delle componenti scelte dall’azienda di Cupertino.

L’iPhone 16 è la scelta ideale per chi vuole un telefono Apple senza spendere una cifra folle. Anche se è uscito sul mercato da poco più di un anno, resta un dispositivo super interessante e con prestazioni fulminee. A partire dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island che ti permette di accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal chip proprietario A18 progettato appositamente per le funzioni AI. La memoria interna da 128 gigabyte permette di installare e salvare tutti i documenti che vuoi.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel che assicura scatti professionali e video pronti per essere caricati sui social. La fotocamera anteriore è la tua migliore compagna per i selfie. Nell’app foto trovi anche tanti strumenti per l’editing e filtri per migliorare la qualità delle immagini. Sulla cornice laterale è presente anche un tasto a sfioro che ti permette di accedere velocemente alla fotocamera e di utilizzare le impostazioni avanzate.

Per chiudere, sullo smartphone è presente una batteria che dura per tutto il giorno e si ricarica anche velocemente grazie alla presenza della porta USB-C.

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Ecco altri 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon.

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