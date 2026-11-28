L'iPhone 16 è in offerta con un ottimo sconto di 250 euro e lo puoi anche pagare a rate. Schermo Super Retina da 6,1 pollici, processore A18 e doppia fotocamera posteriore.

georgeclerk/iStock

L’offerta Apple che non puoi farti scappare. Se sei alla ricerca di un telefono dell’azienda di Cupertino e non vuoi spendere cifre elevatissime, Amazon viene in tuo soccorso con un’offerta Black Friday speciale. Da oggi trovi l’iPhone 16 con uno sconto del 24% e risparmi ben 250 euro sul prezzo di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi su Amazon, soprattutto dopo l’aumento varato a settembre dall’azienda di Cupertino. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei telefoni più amati della gamma iPhone. La scheda tecnica si basa su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 ad alte prestazioni che supporta Apple Intelligence e una fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel che scatta immagini professionali.

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iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per l’iPhone 16. Lo smartphone di Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 779 euro con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo hai tempo fino al 15 gennaio 2027 per effettuare il reso gratuito. In questo modo lo puoi testare con calma, oppure puoi già acquistarlo in vista del Natale.

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iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Affidabilità e prestazioni a un prezzo difficile da rivedere per un dispositivo Apple. L’iPhone 16 è uno dei protagonisti di questi ultimi giorni di Black Friday e il merito è dell’ottima promo disponibile oggi, abbinata a una scheda tecnica che a distanza di due anni dall’uscita ufficiale lo rende ancora un vero top di gamma.

Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata e una qualità dei colori unica. In alto è presente anche la Dynamic Island che ti permette di accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 progettato appositamente per Apple Intelligence, la piattaforma AI che mette a tua disposizione tanti strumenti utili. Lo spazio di archiviazione è da 128 gigabyte.

Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Una combinazione che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera FaceTime.

La batteria non è un problema grazie alle ottimizzazioni software e alla pila più grande rispetto al passato. Un vero telefono top di gamma, da oggi a un prezzo unico.

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