Amazon, iPhone 16 Pro crolla di prezzo: minimo storico

Da oggi trovi l'iPhone 16 Pro in promo a un prezzo stracciato e risparmi quasi 250 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Quando si avvicina l’uscita di un nuovo smartphone, è normale che il prezzo del modello sul mercato comincia a scendere inesorabilmente. Ed è quello che accade con l’iPhone 16 Pro, che da oggi è in offerta speciale su Amazon. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizione d’acquisto imperdibili per uno dei telefoni più amati e desiderati dagli utenti.

Sull’iPhone 16 Pro c’è ben poco da dire. Rispetto ai modelli precedenti c’è stato un grande salto generazionale: nuovo processore, schermo più grande e nuovo comparto fotografico che assicura immagini con una qualità professionale. Apple ha dotato lo smartphone anche di un nuovo tasto a sfioro sulla cornice che ti permette di accedere direttamente alla fotocamera e di utilizzarla come se fosse una macchinetta professionale. Non perdere questa super occasione.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per l’iPhone 16 Pro. Da oggi lo smartphone Apple è in promo a un prezzo di 999 euro con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 250 euro su quello di listino. Per la versione premium del telefono dell’azienda di Cupertino si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti.

Se hai un vecchio smartphone da vendere, puoi utilizzare il servizio Recommerce che lo valuta e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente. In questo modo abbatti anche la spesa da sostenere. La disponibilità dell’iPhone 16 Pro è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre 14 giorni di tempo.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

L’intelligenza artificiale sbarca anche sugli smartphone Apple grazie alla piattaforma Apple Intelligence sviluppata appositamente per questa nuova generazione di smartphone. a partire dall’integrazione con Apple Intelligence.

L’iPhone 16 Pro è il primo iPhone progettato specificamente per sfruttare il potenziale di Apple Intelligence. Questo rende il dispositivo un vero e proprio centro di controllo intelligente, con funzionalità che si adattano al tuo modo di usare il telefono, offrendoti un’esperienza sempre più personalizzata e proattiva. Il merito è della presenza del processore A18 Pro che, oltre ad assicurare prestazioni eccezionali, permette di sfruttare a pieno tutti gli strumenti messi a disposizione da Apple Intelligence.

Una delle novità più importanti si trova nel comparto fotografico. L’iPhone 16 Pro è ora dotato di ben due fotocamere da 48 megapixel: la fotocamera principale e una nuova ultra-grandangolare. Quest’ultima è equipaggiata con un sensore quad-pixel avanzato che ti permette di catturare paesaggi ampi e foto macro con una quantità di dettagli mai vista prima. Il sistema di fotocamere offre una versatilità straordinaria, con un’ampia gamma di lunghezze focali che vanno dall’obiettivo macro 0,5x fino al teleobiettivo 5x. A rendere l’esperienza fotografica ancora più semplice e intuitiva, Apple ha introdotto un nuovo sistema di controllo della fotocamera, più veloce e personalizzabile.

L’iPhone 16 Pro continua a perfezionare il suo design, con la Dynamic Island che si integra perfettamente con il display Super Retina XDR da 6,3 pollici e con tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Chiudiamo con la batteria, la più grande di sempre su un iPhone Pro, e dotata del connettore USB-C per la ricarica.

