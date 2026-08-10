IPhone 16 al minimo storico: prezzo a picco su Amazon

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georgeclerk/iStock

Trovare un iPhone in offerta è di per sé giù molto difficile e diventa praticamente impossibile trovarlo con uno sconto che ti permette di risparmiare ben 200 euro. Per questo motivo quando si ha questa occasione non bisogna perdere tempo e approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade esattamente oggi con l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti di una super occasione. Sul telefono c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato, con un display super fluido e con colori realistici, fotocamere professionali e prestazioni da vero top di gamma. Non perdere tempo e approfittane ora.

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iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle speciali. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 16 in promo a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito e venduto da Amazon, hai come sempre quattordici giorni di tempo per il reso gratuito. Non perdere troppo tempo, le scorte sono limitate.

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iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Sebbene sia uscito sul mercato da poco più di un anno, l’iPhone 16 resta ancora un dei telefoni migliori che puoi acquistare. Il merito è di Apple che lo aggiorna continuamente e delle ottime componenti tecniche presenti all’interno.

Lo smartphone si basa su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata. Le dimensioni lo rendono super compatto e lo puoi utilizzare facilmente con una sola mano. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A18 progettato appositamente per sfruttare le funzioni di Apple Intelligence, la piattaforma con strumenti AI sviluppata dall’azienda di Cupertino. Gli strumenti si rivelano utilissimi nella vita di tutti i giorni. La memoria interna da 128 gigabyte ti permette di installare tutte le app che vuoi.

Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel dotato anche di teleobiettivo 2x. Ad accompagnarlo un obiettivo ultragrandangolare in grado di assicurare ottimi scatti. Per i selfie è presente l’ottima fotocamera FaceTime.

Grande lavoro anche per quanto riguarda l’autonomia: l’ottimizzazione software e la batteria di dimensioni maggiori permettono di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

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