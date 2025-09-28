Amazon, iPhone 16 crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile al minimo storico su Amazon e risparmi quasi 200 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Michael Derrer Fuchs

Con l’uscita sul mercato dell’iPhone 17, Apple ha rivisto al ribasso i prezzi dei suoi smartphone a partire dall’iPhone 16. Il prezzo di listino dello smartphone top è sceso di circa 100 euro diventando molto interessante per chi è alla ricerca di un telefono dell’azienda di Cupertino. Se allo "sconto" Apple si aggiunge anche quello di Amazon, ecco che l’iPhone 16 diventa il telefono di riferimento nella fascia degli smartphone premium. Ed è quello che accade oggi: l’iPhone 16 è disponibile sul sito di e-commerce con un ottimo sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni che solo Amazon sa assicurarti.

L’iPhone 16 a un anno dall’uscita ufficiale sul mercato resta ancora uno dei migliori telefoni in circolazione. Il merito è di una scheda tecnica da top di gamma e dei continui aggiornamenti software rilasciati dall’azienda di Cupertino. Lo smartphone si basa sul processore A18 che supporta Apple Intelligence, su uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e su un sistema di fotocamere professionali che assicura ottimi scatti e video. Un telefono estremamente valido e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Clicca sul banner qui in basso e approfitta subito della promo prima che termini.

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di oggi l’iPhone 16 diventa il best-buy nella sua categoria. Lo smartphone top di Apple è disponibile in promo a un prezzo di 699 euro, minimo storico sul sito di e-commerce grazie allo sconto che trovi oggi. Risparmi quasi 200 euro sul prezzo consigliato e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese a tasso zero.

Acquistando adesso l’iPhone 16 lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Inoltre, è disponibile anche il servizio Recommerce: Amazon valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni sul conto corrente il valore di permuta. In questo modo il prezzo dell’iPhone 16 scende ulteriormente.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Con l’iPhone 16 Apple ha fatto un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico abbracciando l’intelligenza artificiale. Il merito è del processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema AI sviluppato da Apple e che mette a disposizione degli utenti tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni, a partire da un aiutante per la scrittura di messaggi ed e-mail. Lo schermo è il classico Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche uno dei telefoni più compatti sul mercato (più piccolo anche dell’iPhone 17) e lo puoi utilizzare tranquillamente con una sola mano. A supporto anche 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è una garanzia. L’iPhone 16 è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel che integra anche un teleobiettivo 2x e un nuovo obiettivo ultragrandangolare per scatti ancora più definiti. La fotocamera FaceTime assicura selfie perfetti. Oltre alle tante modalità di scatto e per fare i video, Apple ha aggiunto sulla cornice dello smartphone un nuovo tasto a sfioro che ti permette di accedere immediatamente all’app fotocamera.

Progressi anche sotto il punto di vista dell’autonomia, con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Supporto alla ricarica rapida grazie alla presenza della porta USB-C.

