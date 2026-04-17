IPhone 16, prezzo mai visto prima per lo smartphone Apple: minimo storico

Lo smartphone top di Apple è disponibile in promo con uno sconto che ti fa approfittare del minimo storico. Schermo Super Retina e prestazioni top.

Michael Derrer Fuchs

Le offerte sugli smartphone Apple sono talmente rare che quando se ne trova una non bisogna perdere troppo tempo. A maggior ragione se lo sconto è elevato e permette di risparmiare centinaia di euro. È quello che accade da oggi su Amazon per l’iPhone 16, smartphone uscito sul mercato da oramai da più di un anno, ma che resta ancora uno dei migliori in circolazione. Grazie allo sconto IVA disponibile da oggi diventa anche un best-buy e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che assicura ottime prestazioni e una batteria a lunga durata. La fotocamera Fusion posteriore assicura scatti professionali.

iPhone 16

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iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile da oggi per l’iPhone 16 è una di quelle da cogliere al volo. Lo smartphone top di Apple è disponibile in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo a 699 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto su quello di listino sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Essendo spedito e venduto direttamente da Amazon, per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

iPhone 16

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 è una garanzia. Affidabilità Apple e prestazioni da top di gamma in uno smartphone che da oggi trovi a un prezzo che lo fa diventare un vero best-buy.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e con Dynamic Island, la piccola isola digitale presente nella pagina superiore che ti permette di interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma AI sviluppata dall’azienda di Cupertino e che mette a disposizione strumenti utili per la vita di tutti i giorni. La memoria interna è da 128 gigabyte.

Il comparto fotografico è come sempre uno dei punti forti di Apple. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera FaceTime.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi ed è dotata della porta di ricarica USB-C compatibile con la maggior parte dei caricatori.

iPhone 16