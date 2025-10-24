IPhone 16, il prezzo sprofonda con lo sconto Amazon: minimo storico

Lo smartphone top di Apple è in promo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche tecniche.

Michael Derrer Fuchs

Torna su Amazon uno degli smartphone più venduti degli ultimi dodici mesi. Parliamo dell’iPhone 16, telefono premium dell’azienda di Cupertino che da oggi è disponibile in promo al minimo storico con uno sconto IVA che fa risparmiare centinaia di euro. Un’occasione irripetibile per uno dei telefoni più amati dagli utenti. E le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’iPhone 16 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Nonostante l’uscita del nuovo modello, l’iPhone 16 resta un’alternativa più che valida, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata, processore A18 che supporta Apple Intelligence (il sistema di intelligenza artificiale sviluppato appositamente da Apple), nuovo comparto fotografico e una batteria che dura per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa occasione: puoi anche scegliere tra diverse colorazione del dispositivo.

iPhone 16

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e offerta lampo per l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile in offerta a un prezzo di 719 euro, con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 143,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa assicurarti.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Per diminuire la spesa puoi anche utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni direttamente il valore di permuta.

iPhone 16

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 non ha molti segreti: si tratta di uno telefoni più "chiacchierati" degli ultimi mesi e più apprezzati dagli utenti. Analizzare la scheda tecnica, però, permette di scoprire tutte le potenzialità di questo dispositivo.

Partiamo da uno degli elementi che da sempre contraddistingue i telefoni Apple: lo schermo. Sull‘iPhone 16 troviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione che lo rende anche molto compatto, tanto da essere uno dei telefoni più "piccoli" della sua categoria. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A18 di ultima generazione sviluppato appositamente per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale realizzato da Apple per i suoi dispositivi che ti aiuta nella vita di tutti i giorni.

Anche sul comparto fotografico l’iPhone 16 eccelle. Il merito è dei nuovi sensori montati da Apple. Nella parte posteriore è presente la fotocamera principale Fusion da 48 megapixel dotata anche di teleobiettivo 2x, accompagnata dal nuovo obiettivo ultragrandangolare che cattura ancora più dettagli. Per i selfie hai a disposizione l’ottima fotocamera frontale. Tra le novità più interessanti c’è anche un tasto a sfioro posizionato sulla cornice laterale che ti permette di accedere immediatamente alle funzioni della fotocamera.

Chiudiamo con la batteria, la più grande di sempre su un iPhone e che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 16