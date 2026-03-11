IPhone 16, prezzo sprofonda su Amazon: minimo storico

L'iPhone 16 è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina e fotocamera professionale.

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon arriva anche il momento migliore dell’anno per acquistare l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è protagonista di un’ottima offerta: lo sconto in pagina ti fa risparmiare quasi 200 euro e il prezzo scende a 689 euro, punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. L’offerta non termina qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare il tuo nuovo smartphone top, non devi farti sfuggire l’occasione unica disponibile per l’iPhone 16.

iPhone 16

Lo smartphone di Apple è già disponibile nei magazzini Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per tutti i prodotti venduti e spediti dal sito di e-commerce, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

iPhone 16

Il fatto che l’iPhone 16 sia uscito sul mercato da oramai poco più di un anno non deve trarre in inganno. Parliamo di un telefono top di gamma e che non ha paura di essere messo a confronto con i modelli più recenti. Apple sta continuando a rilasciare aggiornamenti del sistema operativo e nuove funzionalità che lo rendono performante e al passo con i tempi.

Vediamo la scheda tecnica partendo dall’elemento principale: il display Super Retina XDR da 6,1 pollici dotato anche della Dynamic Island, “l’isola" digitale presente in alto e che permette di accedere velocemente a dei widget dedicati alle app che utilizzi maggiormente. Risoluzione del display elevatissima. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale dotata di tanti strumenti utili per la vita di tutti i giorni. I 128 gigabyte di memoria interna permettono di installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico si compone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel per scatti perfetti in ogni situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera FaceTime. Sulla scocca Apple ha introdotto anche un nuovo tasto a sfioro con cui accedere velocemente alla fotocamera. Non mancano filtri e strumenti avanzati per modificare foto e video.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla porta USB-C la ricarica è anche molto rapida.

iPhone 16