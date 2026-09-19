Da oggi l'iPhone 16 è disponibile in offerta con uno sconto del 32% e il prezzo crolla. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e di una fotocamera Fusion da 48 megapixel.

georgeclerk/iStock

Con l’uscita dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone Duo, Apple ha aumentato i prezzi anche dei vecchi modelli a partire dall’iPhone 16. Il telefono dell’azienda di Cupertino ora ha un prezzo di listino di 1029 euro, una cifra piuttosto elevata. Su Amazon, però, il prezzo è ancora ottimo grazie all’offerta speciale disponibile. Infatti, lo trovi con uno sconto del 32% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un’occasione più unica che rara e per questo motivo non bisogna farsela sfuggire. A questo prezzo è ancora un best-buy e fai un super affare. Le caratteristiche le conosciamo tutti: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel. Devi essere velocissimo, la promo può terminare da un momento all’altro.

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iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione irripetibile per l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 699 euro, con un risparmio di poco superiore ai 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

iPhone 16: le caratteristiche

Sebbene sia uscito oramai sul mercato da più di un anno, l’iPhone 16 resta ancora un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di un telefono top di gamma. E i motivi sono semplici: componenti che hanno resistito al passare degli anni e un software che viene continuamente aggiornato con tutte le ultime novità.

La scheda tecnica dell’iPhone 16 è lineare e si basa su alcuni capisaldi. Il primo è sicuramente il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata che ti permette di vedere qualsiasi contenuto con la miglior definizione possibile. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 progettato per l’intelligenza artificiale e per Apple Intelligence, la piattaforma che raccoglie gli strumenti sviluppati da Cupertino per semplificarti la vita quotidiana.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale Fusion da 48 megapixel e obiettivo grandangolare da 12 megapixel. Nella parte frontale, invece, è presente la fotocamera FaceTime pe selfie e call con gli amici.

Chiudiamo con la batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software.

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