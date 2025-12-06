IPhone 16, il prezzo è crollato con l'offerta di Natale: minimo storico

Michael Derrer Fuchs

Lo smartphone è diventato in assoluto uno dei prodotti più regalati durante il periodo natalizio. E se facessimo una classica dei telefoni più regalati a Natale, l’iPhone sarebbe nelle prime posizioni. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 16, è arrivato oggi grazie alla nuova promo di Amazon. Lo smartphone top di Apple, infatti, è disponibile in offerta con uno sconto di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026, ben oltre Natale.

Sullo smartphone c’è veramente poco da dire, se non che è uno dei migliori disponibili sul mercato. La scheda tecnica parla abbastanza chiaro: schermo Super Retina XDR che assicura una qualità dei colori e delle immagini elevatissima, processore A18 per prestazioni sempre al top e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion che assicura ottimi scatti e video in qualsiasi situazione. E l’autonomia è migliorata rispetto al passato: arrivare a fine giornata non è più un problema.

iPhone 16

iPhone 16

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di Natale l’iPhone 16 diventa lo smartphone da acquistare assolutamente. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 679 euro, con uno sconto di 200 euro e approfitti di una super occasione. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni irripetibili e che ti assicura solamente Amazon.

La disponibilità è immediata e lo ricevi sicuramente entro Natale. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Le prestazioni assicurate dall’iPhone 16 sono quelle di un vero top di gamma, sebbene lo smartphone sia uscito sul mercato da oramai più di un anno. Merito dello componenti scelti da Apple e dai continui aggiornamenti software.

La scheda tecnica dello smartphone si basa su uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione. Le dimensioni del display rendono il telefono anche molto compatto, uno dei pochi sul mercato che puoi utilizzare tranquillamente con una sola mano. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore A18 in grado di supportare le funzionalità e gli strumenti di Apple Intelligence, la nuova piattaforma AI comune a tutti i dispositivi mobili della mela morsicata e che ti semplifica tante azioni quotidiane. Memoria interna da 128 gigabyte.

Come sempre, l’iPhone 16 assicura anche una grande qualità del reparto fotografico. Nella parte posteriore trovi la fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, accompagnata da un nuovo sensore ultragrandangolare per dettagli ancora più nitidi. Per i selfie è presente la classica fotocamera FaceTime. Sulla scocca Apple ha aggiunto anche un nuovo tasto a sfioro che ti permette di controllare le impostazioni dei sensori fotografici come se stessi utilizzando una macchina fotografica professionale.

Chiudiamo con una novità molto interessante: Apple ha lavorato molto sull’autonomia dello smartphone e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Grazie alla porta USB-C lo puoi ricaricare con qualsiasi caricabatteria.

iPhone 16

iPhone 16