Amazon, iPhone 16 a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Da oggi trovi l'iPhone 16 in offerta al minimo storico e con uno sconto mai visto prima. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 e batteria a lunga durata.

Michael Derrer Fuchs

Si avvicina la presentazione del nuovo iPhone e come sempre il prezzo dell’ultimo modello crolla al minimo storico. Ed è quello che accade oggi con l’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus. Le due versioni "base" dello smartphone Apple sono entrambe in offerta, ma a catturare l’attenzione è soprattutto il modello più compatto. Infatti, l’iPhone 16 è disponibile in promo con uno sconto del 22% che fa scendere il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 250 euro su quello di listini. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’iPhone 16 Plus, invece, è disponibile con uno sconto IVA e hai sempre la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

I due smartphone condividono gran parte della scheda tecnica. Le uniche differente riguardano la grandezza del display e della batteria. L’iPhone 16 ha uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, mentre la versione Plus un pannello da 6,7 pollici. Il processore è lo stesso: A18 che supporta il nuovo sistema Apple Intelligence che dà accesso a tanti strumenti di intelligenza artificiale. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con nuovo sensore ultragrandangolare per scatti ancora più professionali. Un iPhone come non se ne vedevano da tempo, con tante novità e tanta potenza in più.

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione lampo per l’iPhone 16. Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile a un prezzo di 759 euro con uno sconto del 22% che ti fa risparmiare più di 200 euro. Per il telefono si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 151,80 euro al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto da non farti sfuggire.

Hai disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e puoi ottenere come permuta il valore stimato. In questo modo abbatti il prezzo finale.

La disponibilità dello smartphone Apple è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo. Puoi scegliere tra diverse colorazioni. Non perdere questa occasione speciale.

Come detto, in offerta c’è anche l’iPhone 16 Plus. Da oggi è disponibile a un prezzo di 929 euro con uno sconto del 18% che ti fa risparmiare 200 euro. Minimo storico per questa versione e puoi pagarlo in 5 rate da 185,80 euro al mese.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 rappresenta uno step evolutivo importante nella linea di smartphone Apple, combinando un design raffinato con innovazioni tecnologiche che lo rendono più potente, versatile e intuitivo.

Partiamo da una delle novità principali: il tasto a sfioro presente sulla cornice e che permette un accesso immediato alle funzioni della fotocamera. In questo modo puoi utilizzare lo smartphone come se fosse un telefono professionale. Migliorato anche il Tasto Azione che offre un accesso rapido a diverse funzioni, come l’attivazione della modalità Silenzioso o l’avvio di un’app specifica, e che puoi personalizzare in base alle tue esigenze.

L’iPhone 16 è alimentato dal potente chip A18, che offre un notevole incremento di efficienza e prestazioni rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in una maggiore fluidità nell’uso quotidiano, un’esperienza di gioco superiore e una gestione ottimale delle nuove funzionalità basate su Apple Intelligence. La batteria è stata ingrandita e, insieme all’efficienza del chip A18, garantisce un’autonomia notevolmente estesa. Batteria che dura ancora di più nell’iPhone 16 Plus grazie alle dimensioni maggiori. Una delle principali differente tra i due dispositivi è proprio la grandezza dello schermo. Sull’iPhone 16 trovi un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, mentre sull’iPhone 16 Plus da 6,7 pollici.

Il comparto fotografico integra un sistema completamente nuovo, con una fotocamera principale da 48 megapixel e una nuova ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera principale, dotata di un teleobiettivo 2x, cattura immagini ad alta risoluzione, mentre la nuova ultra-grandangolare cattura più luce rispetto al passato, consentendo scatti macro e in condizioni di scarsa illuminazione ricchi di dettagli. La funzione "Controllo fotocamera" e "Stili fotografici" offrono un controllo creativo semplificato, mentre la funzione "Mix audio" consente di isolare le voci o regolare i rumori di fondo nei video. Funzioni di editing che ti trasformano in un videomaker professionista.

Non perdere tempo e approfitta di queste offerte per la gamma iPhone 16.

