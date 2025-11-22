IPhone 16, il prezzo è sprofondato: sconto esagerato e minimo storico

Michael Derrer Fuchs

Tra le offerte del Black Friday di Amazon non poteva di certo mancare l’iPhone 16. Lo smartphone top di Apple si presenta all’appuntamento con una super occasione che non bisogna di certo farsi scappare. Da oggi lo puoi acquistare sul sito di-ecommerce con un ottimo sconto del 23% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, per condizioni di acquisto irripetibili.

Nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, l’iPhone 16 resta uno dei migliori telefoni che puoi acquistare. Uno smartphone completo, potente e con le migliori componenti sul mercato. Inoltre, rispetto a tanti altri dispositivi è anche molto compatto grazie allo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici. Prestazioni al top con il processore A18 e con i 128 gigabyte di memoria interna che permettono di installare tutto quello che vuoi. Ottima doppia fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Non farti scappare questa occasione e acquistalo subito.

iPhone 16 nero

iPhone 16 bianco

iPhone 16 rosa

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto

L’offerta sull’iPhone 16 è una delle migliori che puoi trovare oggi per uno smartphone top di gamma. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 679 euro con uno sconto di ben 200 euro su quello di listino. Per uno smartphone Apple si tratta di un’occasione irripetibile. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 135,80 euro al mese. Condizioni da non farsi sfuggire. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni.

Il telefono è già disponibile nei magazzini Apple e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fin al 15 gennaio 2026. Quindi lo puoi già acquistare oggi e regalarlo per Natale. Chiudiamo con un ottimo servizio messo a disposizione da Amazon: puoi far valutare il tuo vecchio smartphone e ottenere il valore di permuta.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Grazie all’offerta Black Friday l’iPhone 16 diventa un vero best-buy nella fascia alta del mercato. Un telefono pronto ad assicurarti prestazioni top in ogni momento e che assicura un’affidabilità senza pari.

Per capirlo basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica, partendo da uno degli elementi di spicco: il display. L’iPhone 16 è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e con una luminosità elevata. Presente anche la Dynamic Island per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino per il mondo mobile e che semplifica le azioni quotidiane. Memoria interna da 128 gigabyte.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel, supportato da un nuovo obiettivo ultragrandangolare che assicura scatti ancora più definiti. Inoltre, sulla cornice laterale è stato aggiunto un tasto a sfioro che dà accesso immediato agli strumenti avanzati per video e foto. Con i nuovi Stili Fotografici, invece, ha più possibilità creative per rendere ogni foto un capolavoro.

Apple ha lavorato anche sul lato dell’autonomia dotando lo smartphone di una batteria più grande e ottimizzando ulteriormente i consumi. Arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

