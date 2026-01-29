IPhone 15 al minimo storico: prezzo in picchiata

Nodokthr/iStock

Sei alla ricerca di un nuovo iPhone, ma non vuoi spendere cifre esagerate? Oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, trovi l’iPhone 15 in promo al minimo storico e con uno sconto che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Un’occasione lampo da non farsi sfuggire e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per quanto riguarda lo smartphone, c’è ben poco da dire. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, l’iPhone 15 resta ancora un telefono top e molto affidabile. La scheda tecnica si basa su un processore A16 Bionic che supporta il multitasking e qualsiasi applicazione, un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e con Dynamic Island, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

iPhone 15

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile l’iPhone 15 a un prezzo di 569 euro con uno sconto IVA che ti fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 113,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che non puoi assolutamente farti scappare.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Per questo modello hai a disposizione anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta.

iPhone 15

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 15 resta ancora uno smartphone super affidabile. Non bisogna farsi trarre in inganno dal fatto che sia stato lanciato sul mercato da oramai più di un anno: Apple rilascia continuamente nuovi aggiornamenti e le prestazioni assicurate sono da top di gamma. Per capirlo basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che balza immediatamente all’occhio: il display. Sull’iPhone 15 troviamo un pannello Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione e molto più luminoso rispetto al passato. Presente anche la Dynamic Island, la piccola "isola digitale" nella parte alta del display che ti permette di interagirem tramite degli widget, con le app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca è presente il processore A16 Bionic, una garanzia quando si tratta di prestazioni e multitasking.

Come tutti gli iPhone, anche questo modello ha un comparto fotografico di cui difficilmente ti pentirai. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e teleobiettivo con zoom 2x che permette di scattare ottime foto in ogni situazione. A supporto un obiettivo ultragrandangolare affidabile. Per gli scatti frontali c’è la fotocamera FaceTime, una vera garanzia per selfie sempre perfetti.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità, può terminare da un momento all’altro.

iPhone 15