IPhone 15, a questo prezzo è lo smartphone Apple da comprare oggi

L'iPhone 15 è in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Risparmi centinaia di euro e lo puoi pagare a rate.

MisterGadget.Tech

Per acquistare uno smartphone Apple non è necessario spendere cifre esagerate, ma basta scendere a compromessi. Il compromesso è di non puntare sull’iPhone 17, ma "accontentarsi" dell’iPhone 15. Non è l’ultimo modello lanciato sul mercato, ma resta sempre un top di gamma in grado di assicurare ottime prestazioni e foto con qualità professionale. Se alla scheda tecnica accattivante associ un’offerta fuori dal comune, ecco che diventa un vero best-buy. Ed è quello che accade oggi su Amazon: l’iPhone 15 è disponibile al minimo storico con un risparmio netto che sfiora i 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

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iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è quello giusto. Grazie all’offerta Amazon l’iPhone 15 è disponibile in promo a 589 euro, con un risparmio netto di 130 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon, per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

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iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Per chi ha dei dubbi sull’iPhone 15 basta vedere la pagina prodotto sulla piattaforma di e-commerce: lo smartphone ha ricevuto il badge "Scelta Amazon" riservato solamente ai dispositivi che rispettano severi requisiti di qualità. Per capire la bontà del dispositivo analizziamo la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che salta immediatamente all’occhio: il display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima definizione con Dynamic Island che mostra le notifiche in tempo reale e con la quale puoi interagire per accedere più velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A16 Bionic che supporta qualsiasi applicazione. La memoria interna da 128 gigabyte è una garanzia.

Il comparto fotografico è uno dei fiori all’occhiello dello smartphone. Nella parte posteriore trovi un doppio sensore con fotocamera principale da 48 megapixel che scatta immagini ad alta risoluzione e supporta anche un teleobiettivo 2x. L’obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel è il complemento ideale. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera FaceTime per selfie e videochiamate sempre perfette.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e grazie alla presenza dell’uscita USB-C si ricarica anche velocemente.

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