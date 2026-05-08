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IPadOS 26.5 non rivoluziona iPad, ma introduce due modifiche pratiche che semplificano davvero gli accessori Bluetooth e i promemoria.

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Apple ha rilasciato la Release Candidate di iPadOS 26.5, un aggiornamento concentrato su piccoli miglioramenti pratici per l'uso quotidiano.

La novità principale abilita l'abbinamento Bluetooth automatico per Magic Keyboard, Mouse e Trackpad dopo il primo collegamento via USB-C.

L'app Promemoria mostra ora orari specifici per il posticipo delle notifiche e ci sono altre aggiunte minori e bug fix condivisi con iOS 26.5.

Apple si prepara al rilascio pubblico di iPadOS 26.5 dopo la distribuzione della Release Candidate a sviluppatori e beta tester. L’aggiornamento non introduce cambiamenti radicali, ma interviene su alcuni aspetti quotidiani dell’esperienza d’uso di iPad che da tempo venivano percepiti come poco pratici dagli utenti abituali del tablet Apple.

Tra le novità più interessanti spiccano infatti due piccoli interventi pensati per semplificare la gestione degli accessori e rendere più chiaro l’utilizzo dei promemoria. Modifiche meno appariscenti rispetto alle funzioni attese per iPadOS 27, ma probabilmente più concrete nell’utilizzo di tutti i giorni.

Novità di iPadOS 26.5: addio all’abbinamento manuale degli accessori

Una delle modifiche più utili riguarda Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad. Con iPadOS 26.5, collegando uno di questi accessori tramite USB-C, iPad completerà automaticamente anche il pairing Bluetooth.

In pratica, dopo il primo collegamento via cavo, la connessione wireless resterà attiva anche una volta scollegato l’USB-C. Fino a oggi, invece, era spesso necessario passare manualmente dalle impostazioni Bluetooth per completare o ripristinare l’associazione.

Si tratta di un comportamento presente da anni su Mac, ma ancora assente su iPad. Una mancanza percepita come particolarmente scomoda soprattutto da chi utilizza il tablet come sostituto del computer portatile o passa frequentemente dalla modalità cablata a quella wireless.

La modifica non cambia il funzionamento degli accessori, ma elimina uno di quei passaggi che molti utenti consideravano inutilmente macchinosi.

I promemoria di iPad diventano finalmente più chiari

L’altra novità riguarda l’app Promemoria e interviene su una funzione molto utilizzata, ma spesso poco immediata: il posticipo delle notifiche.

Nelle versioni precedenti di iPadOS, le opzioni rapide utilizzavano formule generiche come “Questo pomeriggio”, “Questa sera” o “Domani mattina”. Indicazioni comode sulla carta, ma non sempre così chiare nell’uso reale.

Con iPadOS 26.5 Apple sostituisce queste diciture con orari specifici. Gli utenti vedranno quindi opzioni più precise, come “Ricordamelo alle 15:00” oppure “Ricordamelo domani alle 09:00”.

Anche in questo caso, non si parla di una rivoluzione, ma di una correzione mirata a ridurre le ambiguità nell’utilizzo quotidiano di iPad. Una modifica piccola, ma capace di rendere più immediata la gestione di notifiche e attività.

Le altre novità di iPadOS 26.5

L’aggiornamento include anche altre aggiunte minori condivise con iOS 26.5. Apple sta testando la crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra iPhone e Android, funzione già comparsa nelle beta precedenti. Arriva inoltre “Suggested Places” in Mappe, un sistema che suggerisce luoghi vicini sulla base delle tendenze locali e delle ricerche recenti.

Non mancano il nuovo wallpaper Pride Luminance e diversi bug fix, compresi alcuni problemi legati agli sfondi Unity e Kaleidoscope che potevano non installarsi correttamente o risultare impossibili da rimuovere.

Restano invece assenti le nuove funzioni avanzate di Siri ed Apple Intelligence attese nei mesi scorsi. Secondo le informazioni attualmente disponibili, Apple avrebbe rinviato le novità più importanti direttamente al ciclo di iPadOS 27, che dovrebbe essere presentato a giugno durante la WWDC 2026.

Quando arriverà iPadOS 26.5?

Al momento, Apple ha rilasciato la versione Release Candidate di iPadOS 26.5, disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici. La RC rappresenta normalmente l’ultima build prima del rilascio stabile. Diverse fonti indicano infatti che la versione finale dovrebbe arrivare entro maggio, salvo eventuali bug critici scoperti all’ultimo momento.