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IPad Pro M5 e Galaxy Tab S11 Ultra puntano allo stesso obiettivo seguendo strategie diverse. Ecco quale modello scegliere in base alle proprie abitudini d'uso.

Nel mercato dei tablet di fascia alta, iPad Pro M5 e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra rappresentano oggi due delle proposte più ambiziose. Entrambi aspirano a essere strumenti di lavoro oltre che dispositivi dedicati all’intrattenimento, ma perseguono questo obiettivo attraverso approcci profondamente differenti. Per questo motivo, individuare un vincitore assoluto rischia di risultare fuorviante.

La domanda corretta da porsi è un’altra: quale dei due risponde meglio alle proprie esigenze quotidiane?

iPad Pro M5 e Galaxy Tab S11 Ultra: due filosofie diverse di intendere il tablet premium

A una prima occhiata, le somiglianze non mancano. Entrambi adottano pannelli OLED con refresh rate fino a 120 Hz e vantano design estremamente sottili. Eppure, bastano pochi giorni di utilizzo per comprendere come Apple e Samsung abbiano interpretato il concetto di tablet professionale in modo molto diverso.

Galaxy Tab S11 Ultra punta soprattutto sulla versatilità. Il display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici mette a disposizione un’ampia area di lavoro, particolarmente utile durante il multitasking e nella fruizione di contenuti multimediali. A ciò si aggiunge la possibilità di espandere la memoria tramite microSD fino a 2 TB e la S Pen inclusa nella confezione.

iPad Pro M5, invece, continua a seguire una filosofia maggiormente orientata alle prestazioni e all’integrazione con l’ecosistema Apple. Il display Tandem OLED fino a 13 pollici privilegia luminosità e fedeltà cromatica, mentre il design leggero ne agevola il trasporto e l’utilizzo prolungato.

Apple iPad Pro M5

Prestazioni e produttività: quando scegliere iPad Pro M5?

Il principale punto di forza del tablet Apple è rappresentato dal chip M5. I benchmark evidenziano un vantaggio significativo rispetto a MediaTek Dimensity 9400+ presente su Galaxy Tab S11 Ultra, soprattutto nelle operazioni che richiedono una notevole potenza di calcolo.

Montaggio video, elaborazione fotografica avanzata, applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, programmazione e utilizzo di software professionali sono gli ambiti in cui iPad Pro M5 riesce a fare maggiormente la differenza. Anche il catalogo software contribuisce a rafforzarne il posizionamento. Su iPadOS sono infatti disponibili numerose applicazioni ottimizzate per un impiego professionale, comprese diverse soluzioni dedicate alla creatività.

Questo non significa che Galaxy Tab S11 Ultra sia un dispositivo poco performante. Al contrario, si tratta di un tablet estremamente reattivo, capace di gestire senza difficoltà il multitasking e le applicazioni più esigenti. Tuttavia, quando entrano in gioco carichi di lavoro particolarmente complessi, il vantaggio di Apple appare evidente.

Apple iPad Pro M5

Display, flessibilità e funzioni extra: perché scegliere Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Se l’obiettivo è sostituire il computer portatile nelle attività di tutti i giorni, Galaxy Tab S11 Ultra propone alcune soluzioni particolarmente interessanti.

La modalità DeX consente infatti di utilizzare un’interfaccia più vicina a quella di un desktop tradizionale, con finestre ridimensionabili e strumenti pensati per incrementare la produttività. La presenza della S Pen inclusa rappresenta inoltre un valore aggiunto per chi prende appunti con frequenza o ama dedicarsi al disegno digitale.

Anche il grande display da 14,6 pollici può fare la differenza. La diagonale più generosa favorisce l’utilizzo simultaneo di più applicazioni e migliora l’esperienza durante la visione di film e serie TV.

iPad Pro M5 vs Galaxy Tab S11 Ultra: quale tablet scegliere?

iPad Pro M5 è il dispositivo più indicato per professionisti creativi e utenti già inseriti nell’ecosistema Apple. Le sue prestazioni e la disponibilità di applicazioni professionali dedicate ne fanno uno strumento particolarmente completo.

Galaxy Tab S11 Ultra, invece, si rivolge a chi desidera un’esperienza più flessibile, con un display di dimensioni maggiori e la possibilità di espandere la memoria. È una soluzione interessante soprattutto per chi utilizza già smartphone Android e cerca un dispositivo capace di avvicinarsi all’esperienza offerta da un laptop.

Più che decretare un vincitore, il confronto tra iPad Pro M5 e Galaxy Tab S11 Ultra mette in evidenza come il mercato premium dei tablet stia evolvendo lungo due direttrici differenti. La scelta migliore dipende quindi non tanto dalle specifiche tecniche, quanto dal modo in cui si intende utilizzare il dispositivo nella vita di tutti i giorni.