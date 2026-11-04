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Il nuovo tablet è più potente e leggero, ma resta a 60 Hz. Il confronto con la generazione precedente chiarisce quando conviene spendere di più.

Il nuovo iPad mini OLED arriva in Italia il 6 novembre da 759 euro, con schermo più grande, contrasto superiore e cornici ridotte.

Il chip A20 Pro migliora velocità, grafica ed elaborazione dell’intelligenza artificiale, mentre restano invariati i 60 Hz e le dieci ore di autonomia.

L’iPad mini 7 resta un’alternativa più economica per lettura e appunti; l’aggiornamento interessa soprattutto chi desidera OLED o maggiore potenza.

Il nuovo iPad mini OLED arriva in Italia il 6 novembre, con prezzi a partire da 759 euro, e prenderà il posto di iPad mini 7 del 2024. Apple ha rinnovato soprattutto il display e il processore del suo tablet più compatto. Il modello precedente, però, è ancora disponibile presso diversi rivenditori. Vale davvero la pena spendere di più per il nuovo iPad mini?

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iPad mini OLED vs iPad mini 7: cosa cambia nello schermo

iPad mini 7 monta un display Liquid Retina LCD da 8,3 pollici, con una luminosità massima di 500 nit. Il nuovo modello passa invece a un Super Retina XDR OLED da 8,5 pollici, capace di raggiungere 600 nit con i contenuti SDR e un picco di 1.200 nit in HDR.

La differenza principale riguarda il modo in cui viene illuminato lo schermo. Nei pannelli LCD, come quello di iPad mini 7, è presente una retroilluminazione che illumina il display anche quando deve mostrare immagini molto scure. Negli OLED, invece, ogni pixel emette luce autonomamente e può spegnersi completamente quando deve riprodurre il nero. Il risultato è un contrasto molto più elevato, con neri profondi che non tendono al grigio come può accadere sugli LCD.

Il vantaggio si nota soprattutto durante la visione di film e serie TV, nelle scene notturne o con forti differenze tra zone illuminate e scure. L’OLED permette di distinguere meglio i dettagli nelle aree buie, senza che la retroilluminazione schiarisca il nero. Anche i colori possono apparire più intensi, contribuendo a rendere le immagini più coinvolgenti.

Apple ha anche ridotto le cornici del 24%, riuscendo così ad aumentare la diagonale dello schermo senza modificare le dimensioni complessive del tablet.

La frequenza di aggiornamento, però, rimane ferma a 60 Hz su entrambi i modelli. Questo valore indica quante volte il display può aggiornare l’immagine in un secondo: a 60 Hz lo fa 60 volte, mentre uno schermo a 120 Hz può arrivare a 120 aggiornamenti al secondo. Una frequenza più elevata rende le animazioni e lo scorrimento delle pagine più fluidi, oltre a migliorare la sensazione di reattività durante l’utilizzo. Il nuovo iPad mini OLED, quindi, non offre la tecnologia ProMotion, che sui modelli Apple compatibili permette di raggiungere i 120 Hz adattando automaticamente la frequenza di aggiornamento ai contenuti visualizzati.

Cambiano anche peso e spessore. iPad mini OLED pesa 255 grammi, contro i 293 del predecessore, ed è spesso appena 5,4 millimetri anziché 6,3 millimetri. Per le configurazioni da almeno 256 GB è disponibile anche il vetro nanotexture, che riduce i riflessi, con un sovrapprezzo di 130 euro.

A20 Pro contro A17 Pro: quanto migliorano le prestazioni?

iPad mini 7 utilizza il chip A17 Pro, introdotto da Apple nel 2023 con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Nonostante sia un processore di qualche anno fa, offre ancora prestazioni più che sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane, anche con le applicazioni più impegnative. Supporta inoltre Apple Intelligence, permettendo di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate da Apple.

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Il nuovo iPad mini OLED compie invece un significativo passo avanti grazie al chip A20 Pro, già utilizzato su iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo. Il processore è realizzato con un processo produttivo a 2 nanometri, che consente di integrare più transistor in uno spazio ridotto. Questo permette di ottenere prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica, con la possibilità di ridurre i consumi a parità di lavoro svolto.

Secondo i dati forniti da Apple, la CPU è fino al 60% più veloce, mentre le prestazioni grafiche possono essere fino a 2,7 volte superiori. Anche l’elaborazione delle operazioni legate all’intelligenza artificiale è stata migliorata, con una velocità fino a 4,5 volte maggiore rispetto al modello precedente.

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C’è però una differenza da considerare tra le configurazioni del nuovo iPad mini OLED. Le versioni da 128 e 256 GB utilizzano un chip A20 Pro con una CPU a cinque core, mentre il modello da 512 GB dispone di sei core CPU e di un doppio Neural Engine. I core sono le unità di elaborazione del processore: averne uno in più può migliorare le prestazioni, soprattutto quando si utilizzano applicazioni particolarmente impegnative. Il Neural Engine, invece, è la componente del chip dedicata alle operazioni di intelligenza artificiale. La configurazione più costosa dispone quindi di maggiori risorse di elaborazione, anche se nelle attività quotidiane la differenza potrebbe essere poco percepibile.

Le altre differenze tra iPad mini OLED e iPad mini 7

iPad mini OLED introduce anche la certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere, una novità assoluta per un tablet Apple. Cambia poi il sistema audio: la tecnologia Acoustic Display permette di eliminare le tradizionali griglie degli altoparlanti.

La fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel è stata spostata sul lato lungo, rendendo più comode le videochiamate quando il tablet viene utilizzato in orizzontale.

Per quanto riguarda la connettività, si passa dal Wi-Fi 6E al più recente Wi-Fi 7. L’autonomia rimane di 10 ore, mentre la ricarica diventa più veloce: con un alimentatore compatibile, il nuovo iPad mini può raggiungere il 50% in appena 30 minuti.

iPad mini OLED o iPad mini 7: quale conviene comprare?

Il nuovo iPad mini OLED è particolarmente interessante per chi utilizza spesso il tablet per guardare film o cerca prestazioni elevate nelle applicazioni più impegnative. Il display OLED è probabilmente il motivo principale per preferirlo al predecessore, anche se bisogna mettere in conto un prezzo di partenza di 759 euro. In Italia sarà disponibile dal 6 novembre.

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iPad mini 7, invece, rimane un’ottima alternativa per chi cerca un tablet compatto da utilizzare soprattutto per leggere o prendere appunti. Su Amazon è attualmente segnalato a 619 euro, anche se il prezzo può variare in base alla disponibilità.

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Con una differenza di circa 140 euro, il modello del 2024 permette di risparmiare senza rinunciare al supporto per Apple Intelligence. Le sue prestazioni rimangono più che sufficienti per un utilizzo quotidiano.

Chi possiede già un iPad mini 7, infine, difficilmente sentirà la necessità di cambiarlo. Il passaggio al nuovo modello ha senso soprattutto se si desidera uno schermo OLED oppure se si ha bisogno della maggiore potenza dell’A20 Pro.

FAQ Quando arriva in Italia il nuovo iPad mini OLED e quanto costa? È disponibile dal 6 novembre, con prezzi a partire da 759 euro. Quali sono i vantaggi dello schermo OLED rispetto a quello dell’iPad mini 7? Il pannello OLED offre neri più profondi, contrasto maggiore e colori più intensi. Misura 8,5 pollici e raggiunge 1.200 nit di picco in HDR. Il nuovo iPad mini ha uno schermo a 120 Hz? No, entrambi i modelli restano a 60 Hz. Il nuovo iPad mini OLED non supporta la tecnologia ProMotion. Quanto è più potente il chip A20 Pro rispetto all’A17 Pro? Secondo Apple, la CPU è fino al 60% più veloce, la grafica fino a 2,7 volte superiore e le operazioni di intelligenza artificiale fino a 4,5 volte più rapide. A chi conviene acquistare l’iPad mini 7 invece del nuovo modello? È una scelta conveniente per chi cerca un tablet compatto per leggere o prendere appunti: costa circa 140 euro in meno e offre prestazioni adeguate all’uso quotidiano.