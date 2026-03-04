Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Il nuovo iPad Air M4 porta più RAM e Wi-Fi 7, mentre design e schermo restano identici. Il confronto con iPad Air M3 aiuta a capire quale conviene davvero.

Apple ha aggiornato iPad Air a distanza di dodici mesi dalla generazione precedente. Il passaggio da M3 a M4 non cambia l’identità del tablet “di mezzo” della gamma, ma ne sposta in avanti la piattaforma interna: più potenza e più memoria. Per chi sta valutando un acquisto oggi, la domanda è capire dove questo salto si traduca davvero nell’uso quotidiano e nel lavoro creativo.

iPad Air M4 vs iPad Air M3: specifiche tecniche

La differenza principale è il chip. iPad Air 2026 adotta M4 al posto di M3. Apple indica un incremento “fino al 30%” rispetto al modello precedente. Il dato più interessante, però, riguarda la memoria: si passa da 8 GB a 12 GB, con un aumento del 50%. Le fonti riportano anche una banda di memoria pari a 120 GB/s sul modello M4. Per chi utilizza iPad Air con molte app aperte, file pesanti o flussi di lavoro legati ad Apple Intelligence, questo aspetto pesa più del semplice cambio di sigla.

Sul fronte delle connessioni, il nuovo iPad Air M4 integra il chip N1 che abilita Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. La generazione M3 si ferma invece a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Per i modelli cellular entra in scena anche il modem C1X progettato da Apple: l’azienda parla di prestazioni dati fino al 50% superiori e di un consumo energetico del modem fino al 30% inferiore rispetto alla generazione precedente. Prezzi di lancio e tagli di memoria restano allineati.

Il design di iPad Air: cosa cambia?

Qui, in sostanza, non cambia nulla. Le due generazioni condividono la stessa impostazione, con tagli da 11 e 13 pollici e dimensioni identiche. La versione da 11 pollici misura 9,74 x 7,02 x 0,24 pollici, mentre quella da 13 pollici arriva a 11,04 x 8,46 x 0,24 pollici.

Anche le colorazioni restano le stesse: blu, viola, starlight e grigio siderale. Sul peso si registrano variazioni minime, sostanzialmente irrilevanti nell’uso reale.

I display di iPad Air M4 e iPad Air M3

Lo schermo è un altro elemento di continuità. Entrambi i modelli montano un pannello Liquid Retina LCD/LED con densità di 264 ppi e restano ancorati ai 60 Hz. Le risoluzioni non cambiano: 2.360 x 1.640 sul modello da 11 pollici e 2.732 x 2.048 su quello da 13 pollici.

Nessuna novità per la luminosità di picco, pari a 500 nit per l’11 pollici e 600 nit per il 13 pollici. In altre parole, chi sperava in un passaggio all’OLED o nell’introduzione del ProMotion deve guardare altrove. L’aggiornamento del 2026 è concentrato interamente sotto la scocca. Per un salto reale sul fronte del display, la scelta resta iPad Pro.

Chi dovrebbe acquistare iPad Air M4 2026?

La nuova versione ha senso per chi entra ora nella gamma Air o proviene da modelli più datati. Apple, nelle comunicazioni ufficiali, cita anche il confronto con iPad Air M1, parlando di un dispositivo “fino a 2,3 volte” più veloce e di un Neural Engine più rapido.

Il motivo più concreto per scegliere M4, però, è la combinazione tra 12 GB di RAM e la nuova connettività. Più margine nel multitasking, meno ricaricamenti delle app e una piattaforma wireless aggiornata, soprattutto per chi dispone di una rete Wi-Fi 7 o utilizza spesso hotspot e AirDrop. Nella versione cellular, il modem C1X può fare la differenza anche in termini di efficienza energetica.

Chi dovrebbe acquistare iPad Air M3?

Il modello M3 resta una scelta sensata se lo si trova a un prezzo più basso. Apple ha infatti mantenuto invariati listini e dotazione esterna nella nuova generazione. Per attività quotidiane come streaming, navigazione, note e produttività leggera, la differenza percepita tra M3 e M4 possa risultare limitata.