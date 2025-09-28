IPad Air a prezzo mai visto prima: a questa cifra va comprato subito
Il tablet ultraleggero della Mela Morsicata è perfetto per chi ama lavorare in mobilità. Oggi lo trovi a un prezzo senza precedenti: risparmi centinaia di euro e lo paghi a rate.
Passano gli anni e le generazioni, ma le sue caratteristiche di punta restano immutate. L’iPad Air, come suggerisce anche il nome, continua a essere il tablet più leggero e più sottile nell’ampia gamma targata Apple. Senza, però, che si debba scendere a compromessi sul fronte delle prestazioni.
L’ultima generazione del tablet, d’altronde, è dotata del chip Apple M3: un SoC in grado di assicurare prestazioni elevate e consumi ridotti. L’ideale, insomma, per un tablet pensato per chi ama lavorare in mobilità e in spensieratezza. Il display Liquid Retina assicura poi un’esperienza d’uso strabiliante: colori vividi e realistici e animazioni fluide rendono il tablet della Casa di Cupertino particolarmente piacevole da utilizzare.
Oggi, poi, lo trovi a un prezzo speciale: grazie all’offerta top di Amazon puoi risparmiare centinaia di euro sul listino e fare un vero affare. Inoltre, puoi scegliere di pagarlo a rate a tasso zero e senza spese aggiuntive.
iPad Air a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale
Una promo doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sul tablet ultraleggero della Mela Morsicata. Oltre allo sconto senza precedenti di Amazon, infatti, avrai la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (niente interessi e nessun costo per la pratica istruttoria). Ma procediamo con ordine.
L’iPad Air da 11 pollici e 128GB di spazio d’archiviazione è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 17%. Comprandolo adesso lo paghi 599,00 euro anziché 719,00 euro come da prezzo consigliato dal produttore di Cupertino. Rispetto al listino, il risparmio è considerevole: l’iPad ultraleggero costa ben 120 euro in meno rispetto al listino.
Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero. Optando per questa modalità, l’iPad Air da 11 pollici ti costa 119,80 euro al mese per cinque mesi.
iPad Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
iPad Air, ora disponibile in due dimensioni, offre potenza e versatilità senza pari anche nella sua ultima versione. Merito dello lo straordinario chip Apple M3, che non solo garantisce prestazioni eccezionali per il lavoro, la creatività e il gaming, ma è anche progettato per supportare le nuove funzionalità di Apple Intelligence.
Quest’ultimo è un sistema di intelligenza personale che facilita la scrittura e la creazione, il tutto con avanzate funzioni di privacy che assicurano che i tuoi dati rimangano riservati.
A rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida e dinamica ci pensa lo spettacolare display Liquid Retina. Grazie a tecnologie evolute come il True Tone, lo schermo del tablet in offerta su Amazon adatta automaticamente il colore e l’intensità dello schermo alla luce ambientale, rendendo le immagini più naturali e riducendo l’affaticamento visivo.
L’iPad Air integra fotocamere evolute: una frontale da 12MP con Center Stage, perfetta per le videochiamate, e una posteriore da 12MP con grandangolo, ideale per foto, video 4K e scansioni di documenti. La connettività è garantita dal Wi-Fi 6E ultrarapido e dal connettore USB-C.
La compatibilità con gli accessori eleva ulteriormente le sue funzionalità: Apple Pencil Pro lo trasforma in un quaderno o una tela, mentre la Magic Keyboard aggiunge una comodissima tastiera con trackpad, diventando anche una custodia protettiva. iPad Air è lo strumento completo per ogni esigenza.
Grazie a iPadOS, l’esperienza utente è intuitiva e versatile, permettendo il multitasking semplificato con Stage Manager e l’uso di milioni di app. La batteria, infine, garantisce fino a 1 giorno di utilizzo continuativo.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.