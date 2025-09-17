Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

IPad Air da 11 pollici con chip M3 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un forte sconto diventando il tablet giusto da prendere oggi

Apple

In sintesi

iPad Air 11" con chip M3 in offerta su Amazon: prezzo scontato a 601 €, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi (anche con carta di debito); promozione valida solo su alcune colorazioni.

Specifiche principali: display Liquid Retina da 11", chip Apple M3 con 8 GB di RAM, 128 GB di storage, connettività Wi-Fi 6e, doppia fotocamera da 12 MP, Touch ID e supporto ad Apple Intelligence tramite iPadOS.

iPad Air da 11 pollici e con chip M3 si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet con un ottimo rapporto qualità/prezzo e con la garanzia di poter contare su anni e anni di prestazioni eccellenti e su un supporto software costante da parte di Apple.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il tablet con un prezzo scontato a 601 euro e con la possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Il modello proposto in sconto ha 128 GB di storage e può contare sulla connettività Wi-Fi. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni del tablet. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

iPad Air 11: la scheda tecnica

La scheda tecnica di iPad Air comprende un display Liquid Retina da 11 pollici oltre al chip M3, una garanzia assoluta per poter contare su prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 8 GB di memoria RAM.

La versione in offerta del tablet comprende 128 GB di memoria interna e il supporto Wi-Fi 6e. Ci sono, però, anche varianti con più storage (fino a 1 TB) e varianti dotate di connettività 5G. Tra le specifiche troviamo anche una fotocamera posteriore e una anteriore con sensori da 12 Megapixel. C’è anche la presenza del Touch ID.

Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Gli utenti che scelgono questo tablet hanno la possibilità anche di sfruttare tutta la suite di funzioni Apple Intelligence per accedere all’intelligenza artificiale di Apple dal proprio tablet.

iPad Air 11: l’offerta di Amazon

La versione descritta di iPad Air è, in questo momento, il best buy del mercato per chi è alla ricerca di un nuovo tablet. Il modello viene proposto in offerta su Amazon con un prezzo scontato a 601 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il tablet al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Il tablet è compatibile con vari accessori, come la Apple Pencil (da acquistare separatamente però).

