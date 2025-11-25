Apple lavora al nuovo iOS 27: focus su prestazioni e intelligenza artificiale
Apple sta lavorando allo sviluppo di iOS 27: la nuova versione del sistema operativo avrà un focus su prestazioni e, naturalmente, sull'AI
In sintesi
- iOS 27 punterà soprattutto sulle prestazioni, con un lavoro di ottimizzazione profonda per eliminare bug, elementi superflui e migliorare la velocità generale, pur introducendo nuove funzioni AI come un agente dedicato alla salute e un sistema di ricerca potenziato.
- Il rilascio è previsto nella seconda metà del 2026, con presentazione alla WWDC 2026 e una fase di beta pubblica: nel frattempo, la nuova versione avanzata di Siri arriverà già con iOS 26.4 in primavera.
Apple sta già lavorando al nuovo iOS 27. Il prossimo major update del sistema operativo degli iPhone sarà disponibile nel corso della seconda metà del 2027 (ma sarà anticipato da una lunga fase di beta). All’orizzonte, come anticipato da Mark Gurman nel corso della sua newsletter Power On, c’è un vero e proprio cambio di strategia.
Dopo aver introdotto tante nuove funzioni negli ultimi anni, aver arricchito il software con Apple Intelligence e poi aver modificato il design con il discusso Liquid Glass, l’azienda di Cupertino si prepara a rilasciare un aggiornamento concentrato principalmente sulle prestazioni. Le novità, in arrivo potrebbero essere diverse.
Come sarà iOS 27
Il focus di iOS 27 saranno le prestazioni, con l’obiettivo di ottenere un deciso salto in avanti generazionale. Per raggiungere quest’obiettivo, Apple interverrà su vari aspetti del sistema per eliminare bug ed elementi superflui e sfruttare tutti i margini possibili per ottenere un incremento prestazionale.
Da segnalare, però, che iOS 27 introdurrà anche diverse novità legate all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la suite di funzionalità di Apple Intelligence. In arrivo, infatti, potrebbe esserci un agente AI per la salute oltre a un sistema di ricerca online alimentato dall’AI.
A tal proposito, ricordiamo che è in rampa di lancio anche il debutto della versione potenziata di Siri. In questo caso, però, l’aggiornamento è previsto già per la prossima primavera, in parallelo all’arrivo di iOS 26.4, ultimo update del sistema prima del debutto di iOS 27.
Quando arriverà il nuovo aggiornamento
Apple non dovrebbe modificare le tradizionali tempistiche di rilascio delle nuove versioni di iOS. Di conseguenza, iOS 27 sarà disponibile nel corso della seconda metà del 2026, in concomitanza con il debutto dei nuovi iPhone 18.
La presentazione ufficiale, a cui seguirà l’avvio di una fase di beta pubblica, è prevista per la WWDC 2026, in programma nel corso del prossimo mese di giugno. Ulteriori dettagli in merito alle novità che caratterizzeranno il sistema operativo di Apple dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.