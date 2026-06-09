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Installare iOS 27 developer beta è semplice, ma non privo di rischi. Ecco chi dovrebbe provarla e cosa sapere prima.

Apple

Apple ha rilasciato la prima developer beta di iOS 27 dopo la presentazione alla WWDC 2026, rivolta principalmente a sviluppatori e utenti esperti.

La beta introduce Siri AI, più controlli audio, widget extra large e opzioni per Liquid Glass come il cursore di opacità.

La public beta è attesa a luglio e la versione stabile arriverà in autunno; è consigliato installare la developer beta su un dispositivo secondario.

Apple ha rilasciato la prima developer beta di iOS 27 dopo la presentazione avvenuta durante la WWDC 2026, la più importante conferenza annuale organizzata da Apple dedicata agli sviluppatori. L’aggiornamento introduce le novità mostrate nel corso dell’evento, ma resta una versione preliminare pensata soprattutto per sviluppatori e utenti consapevoli dei rischi legati a un software non ancora definitivo.

iOS 27, le novità della developer beta

La novità più attesa è Siri AI, la nuova versione dell’assistente vocale che Apple ha presentato come uno degli elementi centrali dell’aggiornamento. Non tutti, però, possono provarla immediatamente: alcune fonti segnalano infatti la presenza di una lista d’attesa per accedere alle nuove funzionalità.

iOS 27 interviene anche sull’interfaccia Liquid Glass, introdotta con iOS 26. La beta aggiunge un cursore che consente di regolare l’opacità degli elementi grafici, permettendo agli utenti di scegliere tra un effetto più trasparente o una maggiore leggibilità. Apple ha inoltre apportato alcuni ritocchi alle icone di sistema e perfezionato diversi aspetti visivi dell’interfaccia.

Tra le novità segnalate nella prima beta figurano anche controlli audio più dettagliati. Nelle impostazioni è possibile gestire separatamente il volume di suonerie, sveglie, timer, avvisi e suoni di sistema. Debuttano inoltre widget extra large, in grado di occupare quasi l’intera schermata Home, insieme a nuove opzioni dedicate alla schermata di blocco, inclusa la possibilità di ridurre sensibilmente le dimensioni dell’orario.

Chi dovrebbe scaricare iOS 27 developer beta?

La developer beta non è pensata per l’utilizzo quotidiano da parte del grande pubblico. Le versioni preliminari possono infatti contenere bug, causare instabilità nelle applicazioni, ridurre l’autonomia della batteria o rendere alcune funzioni meno affidabili.

Per questo motivo è consigliabile installarla soltanto su un dispositivo secondario. Si tratta di una versione rivolta principalmente agli sviluppatori e agli utenti consapevoli dei possibili rischi. Prima di procedere è inoltre importante effettuare un backup.

Gli smartphone compatibili con iOS 27 developer beta

iOS 27 supporta gli stessi modelli di iPhone compatibili con iOS 26.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (dalla seconda generazione)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air

Come installare iOS 27 developer beta

Per installare la beta è necessario accedere al programma sviluppatori Apple utilizzando il proprio Apple ID. Non occorre sottoscrivere un abbonamento a pagamento per scaricare la developer beta.

Dopo la registrazione, basta aprire le Impostazioni di iPhone, selezionare Generali, poi Aggiornamento software e infine Aggiornamenti beta. Se l’account risulta abilitato, comparirà l’opzione “iOS 27 Developer Beta”. A quel punto sarà sufficiente selezionarla e avviare il download come per un normale aggiornamento di sistema.

Chi desidera provare Siri AI deve invece accedere al nuovo menu dedicato a Siri nelle Impostazioni e unirsi alla lista d’attesa, quando l’opzione risulta disponibile.

Quando esce la versione completa di iOS 27?

La developer beta è già disponibile. La public beta è attesa in un secondo momento e molte fonti indicano luglio come possibile finestra di rilascio. La versione stabile di iOS 27 arriverà invece in autunno, seguendo il tradizionale ciclo annuale degli aggiornamenti Apple.