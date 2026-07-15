Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

IOS 27 è ora disponibile con la prima beta pubblica, ecco come installarla sul proprio iPhone e quali sono le novità principali da provare

Apple

Da questa settimana, è disponibile la prima beta pubblica di iOS 27, la nuova versione del sistema operativo di Apple in arrivo, in versione stabile, nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta di un aggiornamento molto importante, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel sistema operativo, a partire dalla nuova versione di Siri.

Essendo pubblica, la beta è ora installabile da tutti gli utenti iPhone che hanno un dispositivo compatibile con la nuova versione di iOS. Andiamo a scoprire come fare a installarla.

Come installare la nuova beta di iOS 27

La procedura da seguire per installare la beta pubblica di iOS 27 è semplice e veloce. Come prima cosa, bisogna registrarsi su Apple Beta Software Program (beta.apple.com) premendo su Iscriviti e seguendo i passaggi richiesti.

A questo punto, dalle Impostazioni dell’iPhone è necessario andare in Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta e selezionare Beta pubblica di iOS 27 per avviare l’installazione, scegliendo Aggiorna ora.

Il sistema operativo in versione beta non è stabile e potrebbe avere dei problemi. Per questo motivo, è utile avere un backup del proprio iPhone, prima di avviare l’aggiornamento. In aggiunta, sarebbe meglio provare la beta su un dispositivo secondario e non sul proprio smartphone principale.

Per tornare alla versione stabile del sistema operativo è necessario uscire dal programma beta (tramite Apple Beta Software Program) e attendere l’arrivo del prossimo aggiornamento di iOS in versione stabile oppure ripristinare lo smartphone alle condizioni di fabbrica.

iOS 27 non è disponibile per tutti gli iPhone. Per poter provare la beta pubblica e, in futuro, per installare la versione stabile del sistema operativo è necessario, infatti, avere a propria disposizione un iPhone 11 o un modello successivo.

Qualsiasi iPhone precedente non potrà accedere alla nuova versione di iOS.

Le novità di iOS 27

Come abbiamo già visto nelle scorse settimane, iOS 27 porta con sé una lunga serie di novità, a partire dalla nuova versione di Siri che, grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, diventa oggi sempre più efficace.

Da segnalare anche novità per Safari, ora in grado di organizzare in automatico i tab in base all’argomento. Il browser include la funzione Notify Me. Questa funzione consente a Safari di monitorare una pagina web e di avvisare l’utente in caso di cambiamenti.

L’app Foto integra ora nuovi strumenti di editing mentre l’app Password è in grado di rilevare credenziali deboli o compromesse e di sostituirle in automatico. Con Shortcuts è possibile costruire un’automazione descrivendo cosa si vuole fare con il linguaggio naturale e lasciando che l’IA faccia il resto.

Il passaggio ad iOS 27 porta anche miglioramenti in termini di prestazioni con le app che si apriranno più velocemente fino al 30% e con i trasferimenti con AirDrop che diventeranno fino all’80% più rapidi.

Anche il caricamento delle foto nell’app Foto diventa più veloce, fino al 70%. iOS 27 riduce i tempi di apertura della fotocamera quando è attivo il risparmio energetico e gestisce meglio il passaggio dalla rete Wi-Fi alla rete dati quando il Wi-Fi ha prestazioni ridotte.