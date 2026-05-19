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Con iOS 27, Apple starebbe preparando un iPhone molto più orientato all’AI, integrando Siri e Writing Tools direttamente nelle attività quotidiane.

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Apple con iOS 27 punta a rendere l'intelligenza artificiale una presenza integrata nelle attività quotidiane dell'iPhone.

La suite Writing Tools diventa più visibile e include un correttore grammaticale AI con suggerimenti accettabili singolarmente o tutti insieme.

Comandi Rapidi potrà creare automazioni da linguaggio naturale e Extensions permetteranno l'uso di modelli AI di terze parti.

Apple si prepara a rendere l’intelligenza artificiale una presenza molto più centrale su iPhone. Con iOS 27, secondo le indiscrezioni emerse finora, l’azienda punterebbe a portare l’AI in attività quotidiane come scrivere un messaggio, correggere un testo, creare un’automazione o personalizzare lo sfondo del dispositivo.

La novità è importante perché Apple sembra intenzionata a cambiare approccio. L’intelligenza artificiale non verrebbe proposta come un ambiente separato, da aprire solo quando serve, ma come una presenza integrata nelle funzioni che gli utenti utilizzano ogni giorno.

In iOS 27, Writing Tools diventa più utile nella scrittura quotidiana

Writing Tools è la suite di strumenti per la scrittura introdotta con Apple Intelligence. Con iOS 27, Apple starebbe testando una versione più avanzata e più visibile, pensata per intervenire direttamente nei campi di testo.

Secondo le prime indiscrezioni, nella parte alta della tastiera potrebbe comparire un comando “Write With Siri”, tradotto come “Scrivi con Siri”. Inoltre, quando Siri viene attivata mentre l’utente sta scrivendo, il sistema potrebbe mostrare una funzione “Help Me Write”. In questo modo, l’assistenza alla scrittura sarebbe raggiungibile senza passare da menu secondari o percorsi poco immediati.

La novità più interessante sarebbe però un correttore grammaticale basato sull’AI. Il sistema dovrebbe funzionare in modo simile a Grammarly, mostrando un menu semitrasparente nella parte bassa dello schermo. Da lì, l’utente potrebbe vedere il testo originale accanto alle modifiche suggerite, con la possibilità di accettarle una per una, approvarle tutte insieme oppure ignorarle.

Non si tratterebbe quindi di un semplice controllo ortografico. Apple dispone già oggi di strumenti per individuare errori di battitura e refusi, ma con iOS 27 il controllo dovrebbe estendersi alla grammatica e alla qualità complessiva del testo.

Comandi Rapidi potrebbe diventare accessibile a tutti

L’altra novità riguarda l’app Comandi Rapidi, uno degli strumenti più potenti, ma anche meno immediati, dell’ecosistema Apple. Oggi creare un’automazione richiede tempo e una certa familiarità con la logica dell’app. Con iOS 27, Apple starebbe lavorando a un sistema capace di generare comandi partendo da una richiesta scritta in linguaggio naturale.

In pratica, l’utente potrebbe descrivere ciò che vuole ottenere e lasciare al sistema il compito di costruire la scorciatoia. Comandi Rapidi passerebbe così da strumento pensato soprattutto per utenti esperti a funzione più vicina all’uso quotidiano.

Qui, però, il punto decisivo sarà l’affidabilità. Riscrivere una frase è una cosa, creare un’automazione è un’altra. Proprio per questo, resta da capire quanto Apple deciderà di spingersi in là già con la prima versione di iOS 27.

iPhone potrebbe aprirsi a Gemini, Claude e altri modelli AI

“Extensions” dovrebbe invece essere il sistema con cui Apple potrebbe integrare modelli AI di terze parti dentro Apple Intelligence. Gli utenti avrebbero così la possibilità di scegliere servizi come Gemini o Claude per alcune funzioni legate a Siri, Writing Tools e Image Playground, tramite le app installate da App Store.

Questo renderebbe Apple Intelligence più flessibile e meno chiusa. Resta però da capire se la scelta del modello riguarderà anche il correttore grammaticale o solo funzioni come composizione e generazione di immagini.

Sfondi AI, Foto e Siri: iOS 27 punta sull’uso reale

iOS 27 dovrebbe portare anche più personalizzazione, con sfondi generati tramite Image Playground e miglioramenti per Foto, Fotocamera e Siri.

Apple punta così a recuperare terreno sull’AI, integrandola nelle funzioni quotidiane di iPhone. La presentazione della nuova versione è attesa alla WWDC dell’8 giugno, mentre il rilascio pubblico dovrebbe arrivare in autunno.