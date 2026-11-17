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Con iOS 27.3 beta 2, iPhone Duo riconosce il volto per sbloccare lo schermo. Il sistema funziona solo da chiuso e offre meno sicurezza di Face ID.

Apple

Con iOS 27.3 beta 2, iPhone Duo introduce lo sblocco tramite fotocamera frontale, utilizzabile soltanto quando il dispositivo è chiuso.

La funzione non è Face ID: offre una sicurezza inferiore e non autorizza pagamenti, accesso alle password o autenticazioni protette.

L’aggiornamento aggiunge anche il blocco automatico alla chiusura e Attention Aware; la versione definitiva è attesa a dicembre.

Apple introduce lo sblocco con riconoscimento facciale su iPhone Duo con iOS 27.3 beta 2, rispondendo a una delle principali critiche rivolte al suo primo smartphone pieghevole. La nuova funzione permette di sbloccare il dispositivo attraverso la fotocamera anteriore, senza dover utilizzare ogni volta il sensore di impronte digitali. Il sistema presenta però alcune limitazioni rispetto al Face ID disponibile sugli altri iPhone.

La novità arriva con la seconda beta per sviluppatori, distribuita il 16 novembre, e funziona soltanto quando lo smartphone è chiuso.

Come funziona lo sblocco con il volto su iPhone Duo

La funzione si chiama “Unlock with Front Camera” e può essere attivata dalle Impostazioni dello smartphone, nella sezione dedicata a Touch ID e codice. Una volta configurata, basta inquadrare il proprio volto con la fotocamera del display esterno per sbloccare iPhone Duo.

Prima di poter utilizzare il riconoscimento facciale, è necessario autenticarsi tramite Touch ID o codice. Dopo 45 minuti di inattività, la funzione viene temporaneamente disabilitata e per riattivarla bisogna identificarsi nuovamente con uno dei due metodi tradizionali.

Lo sblocco con il volto funziona esclusivamente quando lo smartphone è ripiegato. Con iPhone Duo aperto, invece, è ancora necessario utilizzare il sensore di impronte digitali oppure inserire il codice.

Le prime prove indicano che il riconoscimento funziona abbastanza bene in condizioni di buona illuminazione, mentre al buio la fotocamera incontra maggiori difficoltà. Durante alcuni test non è stato possibile ingannare il sistema mostrando fotografie del proprietario, anche se questo risultato non basta a confermarne l’effettivo livello di sicurezza.

Apple precisa che i dati utilizzati per il riconoscimento del volto rimangono memorizzati sul dispositivo.

Perché lo sblocco di iPhone Duo non è Face ID

La differenza principale sta nella tecnologia utilizzata. Face ID si basa sul sistema TrueDepth, che sfrutta sensori dedicati per ricostruire il volto in tre dimensioni. iPhone Duo, invece, non dispone di questo hardware a causa dei limiti di spazio imposti dal suo design sottile e pieghevole.

Il nuovo sistema si affida quindi alla normale fotocamera frontale. Apple avverte che il livello di sicurezza è inferiore rispetto a Face ID e Touch ID, motivo per cui questa modalità può essere utilizzata soltanto per sbloccare lo schermo.

Per autorizzare i pagamenti con Apple Pay e accedere alle password salvate bisogna continuare a utilizzare Touch ID o il codice. La stessa limitazione riguarda le applicazioni che richiedono un’autenticazione protetta.

Con iOS 27.3 beta 2 arriva anche “Close to Lock“, una nuova opzione che permette di bloccare automaticamente iPhone Duo quando viene chiuso, anziché trasferire i contenuti sul display esterno. L’impostazione si trova nella sezione Schermo e luminosità.

Apple ha introdotto anche le funzionalità Attention Aware sullo schermo esterno. Il display può così rimanere acceso mentre l’utente lo guarda, mentre il volume di alcuni avvisi viene ridotto automaticamente.

La versione definitiva di iOS 27.3 è attesa a dicembre. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, intanto, Apple starebbe già lavorando a prototipi di iPhone Duo 2 dotati di Face ID. La presenza di questa tecnologia nel modello previsto per il 2027, però, non è ancora certa.