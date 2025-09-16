Apple rilascia iOS 26, le novità dal Liquid Glass all'Apple Intelligence

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

IOS 26 è disponibile per tutti gli iPhone compatibili e introduce il nuovo design Liquid Glass, novità per le app, oltre a un’Apple Intelligence più potente con funzioni AI integrate in ogni attività

In sintesi

iOS 26 è disponibile dal 15 settembre 2025 per tutti gli iPhone compatibili, con un design rinnovato e nuove funzionalità.

Tra le novità spiccano Liquid Glass, che cambia l’aspetto del sistema, e i miglioramenti di Apple Intelligence con funzioni AI sempre più integrate.

iOS 26 è finalmente arrivato e da pochi giorni può essere installato su tutti gli iPhone compatibili. L’aggiornamento, rilasciato ufficialmente il 15 settembre 2025, porta con sé un restyling visivo che non passa inosservato e una serie di novità che riguardano app, privacy, batteria e funzioni AI.

Dal design “Liquid Glass” fino alle nuove opzioni di Apple Intelligence, l’esperienza d’uso cambia in modo significativo, offrendo strumenti più intelligenti e un iPhone più personalizzabile che mai.

Come è cambiato l’aspetto di iPhone con Liquid Glass

La prima novità di iOS 26 che si nota subito dopo l’aggiornamento è Liquid Glass, un design che introduce trasparenze ed effetti dinamici pensati per mettere in risalto i contenuti.

La schermata di blocco diventa più flessibile: l’orario si adatta alle foto senza coprirle, mentre gli sfondi fotografici acquisiscono un effetto 3D che si attiva muovendo il telefono. Anche le icone sono state ridisegnate con trasparenze che si adattano automaticamente alle modalità chiara e scura.

In poche parole, l’interfaccia si trasforma per diventare più moderna e coinvolgente, valorizzando immagini, notifiche e interazioni quotidiane.

Le nuove app e funzionalità di iOS 26

Apple ha rivisto diverse applicazioni chiave. La Fotocamera segnala quando le lenti sono sporche e permette di scattare con un tocco sugli AirPods compatibili. L’interfaccia è stata semplificata, con video e foto subito a portata di mano.

In Foto, le raccolte sono ora personalizzabili e più ordinate, con nuove opzioni di visualizzazione. L’app Telefono integra contatti, chiamate e segreteria in un’unica schermata, mentre un filtro consente di silenziare automaticamente le chiamate dai numeri sconosciuti.

Novità anche in Messaggi, con sfondi personalizzati e sondaggi nelle chat, e in Mappe, che introduce gli Itinerari preferiti. Da segnalare la nuova app Anteprima, utile per visualizzare e modificare PDF, e le funzioni di gestione della batteria: un indicatore che stima i tempi di ricarica e, sui modelli 15 Pro, l’alimentazione adattiva che riduce i consumi imparando dalle abitudini dell’utente.

Come cambia Apple Intelligence con iOS 26

L’aggiornamento arricchisce anche le funzioni di Apple Intelligence, l’ecosistema AI integrato nell’iPhone. L’intelligenza visiva ora può analizzare contenuti da qualsiasi app tramite screenshot, con la possibilità di inviare richieste direttamente a ChatGPT o di lanciare ricerche su Google.

Funzioni creative come Genmoji e Playground sono state potenziate: si possono creare emoji mescolando due elementi o generare nuovi simboli con l’AI partendo da una semplice descrizione testuale. In questo modo, la personalizzazione diventa ancora più immediata e divertente, aprendo la strada a un uso sempre più creativo dell’iPhone.

