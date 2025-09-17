IOS 26, arrivano i primi problemi: batteria e leggibilità sotto accusa

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

IOS 26 nel mirino degli utenti per i problemi di durata della batteria e le difficoltà di leggibilità introdotte da Liquid Glass: cosa sta facendo Apple

In sintesi

Dopo l’aggiornamento a iOS 26 molti utenti segnalano cali drastici nella durata della batteria e difficoltà di leggibilità con il nuovo design Liquid Glass.

Le lamentele si moltiplicano sui social: Apple non ha ancora rilasciato un fix ufficiale, ma invita a monitorare l’uso del dispositivo nei primi giorni.

iOS 26 è stato accolto con grande curiosità grazie alle novità introdotte, dal design Liquid Glass alle nuove funzioni di Apple Intelligence. Ma non tutto sembra filare liscio: dopo l’aggiornamento sono emersi i primi problemi e diversi utenti stanno riportando esperienze negative, soprattutto legate a batteria e interfaccia grafica.

Le segnalazioni arrivano in particolare da chi ha installato l’update fin dal primo giorno. Su forum e social si moltiplicano le lamentele: c’è chi parla di iPhone che si scaricano in poche ore e chi nota difficoltà a leggere testi e icone a causa delle nuove trasparenze introdotte con Liquid Glass.

Batteria che si scarica troppo velocemente

Il problema più diffuso riguarda la durata della batteria degli iPhone. Secondo il New York Post, diversi utenti lamentano cali improvvisi e consumi anomali, tanto che qualcuno definisce iOS 26 un “battery killer”. È un fenomeno già visto con altri grandi aggiornamenti di iOS: spesso nei primi giorni il sistema deve ricalibrare le funzioni e ottimizzare i processi, causando un consumo più elevato del normale.

Su alcuni modelli la percentuale di carica cala molto più velocemente rispetto a iOS 25, soprattutto con app che sfruttano la connessione dati o la fotocamera.

Liquid Glass e i problemi di leggibilità

Oltre alla batteria, sotto la lente finisce anche Liquid Glass, il nuovo design che introduce trasparenze e riflessi. Mashable evidenzia come alcuni utenti trovino difficoltà nella leggibilità delle icone e dei testi, soprattutto in modalità scura.

Un altro dettaglio segnalato riguarda le icone “inclinate” in determinate condizioni di luce o in modalità dark mode: un effetto estetico che non tutti apprezzano e che, per alcuni, rende l’interfaccia meno chiara.

La risposta di Apple e cosa aspettarsi

Al momento Apple non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui problemi, ma è probabile che nelle prossime settimane arrivi un aggiornamento correttivo (iOS 26.0.1) per risolvere bug e ottimizzare la gestione energetica. L’azienda invita comunque a monitorare l’utilizzo della batteria e ad attendere qualche giorno prima di giudicare, perché i processi di indicizzazione e assestamento post-update possono richiedere del tempo per stabilizzarsi.

Nel frattempo, gli utenti più critici parlano di un aggiornamento che, se da un lato rivoluziona l’estetica, dall’altro porta con sé problemi concreti di usabilità. Un bilancio che Apple dovrà affrontare velocemente per non compromettere l’entusiasmo legato a iOS 26.

