Con iOS 26.4 Apple non rivoluziona l’iPhone, ma introduce una serie di novità concrete che toccano sicurezza, intrattenimento, auto e interoperabilità in Europa. Dalla crittografia dei messaggi RCS ai video su CarPlay, passando per Apple Music e i podcast con supporto video, l’aggiornamento, attualmente scaricabile in versione beta per sviluppatori e pubblica, amplia l’ecosistema e prepara il terreno alle evoluzioni dei prossimi mesi.

Sicurezza e messaggi

Tra le novità di iOS 26.4 la più significativa riguarda i messaggi. Apple ha avviato i test per la crittografia end-to-end delle conversazioni RCS, lo standard che permette lo scambio di messaggi evoluti anche tra iPhone e dispositivi Android.

Finora la protezione completa era garantita su iMessage e sugli RCS tra dispositivi Android compatibili. Con questo aggiornamento, l’obiettivo è uniformare il livello di sicurezza anche nelle chat tra piattaforme diverse.

Nella beta le conversazioni protette sono contrassegnate da un’icona con lucchetto. L’attivazione definitiva, però, arriverà più avanti nel corso dell’anno, anche in collaborazione con la GSM Association.

Sempre sul fronte sicurezza diventa attiva di default la Protezione del dispositivo rubato. Introdotta nel 2023, ora non è più opzionale: quando l’iPhone si trova in un luogo non familiare, per modifiche sensibili serve l’autenticazione biometrica e, in alcuni casi, un ritardo di sicurezza prima di cambiare password o impostazioni critiche.

Apple Music e podcast

iOS 26.4 interviene in modo deciso anche sull’intrattenimento. Apple Podcasts introduce il supporto nativo ai video podcast basati su tecnologia HLS. Si può passare dall’audio al video senza perdere il punto di riproduzione, con download offline e integrazione nelle raccomandazioni dell’app.

Apple Music, invece, aggiorna grafica e funzioni. Album e playlist tornano ad avere sfondi coerenti con le copertine, mentre la sezione profilo è stata semplificata. Arriva anche Concerti vicino a te, utile per chi vuole sapere quando gli artisti preferiti suonano nella propria città.

La funzione più interessante è Playlist Playground, basata su Apple Intelligence: basta descrivere un’attività o un’atmosfera e il sistema genera una playlist coerente con i propri gusti. Per ora è in test negli Stati Uniti.

CarPlay con iOS 26.4

Una delle aree sotto la lente d’ingrandimento è CarPlay. Con iOS 26.4 emergono segnali concreti dell’arrivo del supporto video tramite AirPlay, utilizzabile a veicolo fermo. L’attivazione dipenderà anche dalle case automobilistiche, che dovranno integrare la funzione nei sistemi di bordo.

Non solo video. CarPlay si apre anche alle applicazioni di intelligenza artificiale di terze parti, utilizzabili tramite comandi vocali. Le app non potranno controllare funzioni del veicolo, ma offriranno un’esperienza ottimizzata per l’uso in auto.

Per molti utenti questa è una delle novità più interessanti di iOS 26.4, perché rende il sistema di infotainment più versatile e vicino alle abitudini digitali quotidiane.

Europa e interoperabilità

L’aggiornamento introduce cambiamenti importanti anche per il mercato europeo. Torna il Notification Forwarding verso dispositivi indossabili di terze parti: le notifiche dell’iPhone possono essere inoltrate a uno smartwatch non Apple, anche se non contemporaneamente ad Apple Watch.

Nel codice compaiono inoltre riferimenti al Proximity Pairing per accessori non Apple. In futuro sarà possibile abbinare cuffie o auricolari compatibili semplicemente avvicinandoli all’iPhone, con un’esperienza simile a quella degli AirPods.

Le altre novità di iOS 26.4

Completano il quadro diverse modifiche pratiche. Nell’Hotspot personale è ora più visibile il consumo dati dei dispositivi collegati, funzione utile per chi ha piani con soglie limitate.

In Salute arriva la metrica sull’orario medio di sonno, mentre l’app Fotocamera introduce l’Audio Zoom per concentrare la registrazione sul soggetto inquadrato.

Ci sono poi ritocchi grafici alla galleria sfondi, nuove azioni nell’app Comandi per il limite di ricarica della batteria e una sezione dedicata a iCloud.com nelle Impostazioni.

iOS 26.4 non è l’aggiornamento che cambia tutto, ma consolida sicurezza, servizi e integrazione tra dispositivi. Per chi usa l’iPhone ogni giorno, è uno di quegli update che si fanno notare soprattutto nella pratica.