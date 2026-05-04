Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOS 26.4.2: cosa cambia davvero e come aggiornare il tuo iPhone in modo sicuro.

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A poco più di due settimane dal rilascio di iOS 26.4.1, Apple è tornata a bussare alla porta dei propri utenti con un nuovo pacchetto di aggiornamento. Si tratta di iOS 26.4.2, una release che – pur non portando con sé nuove rivoluzionarie funzionalità estetiche – si rivela fondamentale per la stabilità del sistema operativo. Come spesso accade per questi aggiornamenti “di terzo livello”, l’obiettivo primario è blindare il software e correggere quelle piccole sbavature che possono essere sfuggite nelle versioni precedenti. Ma cosa cambia davvero?

Sicurezza e privacy

Citando testualmente: “Questo aggiornamento fornisce correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per il tuo iPhone”. Se approfondiamo, scavando tra i dettagli tecnici emerge il vero cuore dell’update, ovvero la risoluzione di vulnerabilità, in particolare quella identificata come CVE-2026-28950. Il problema risiedeva nel sistema Notification Services e, sebbene non fosse classificato come critico (ovvero non permetteva l’esecuzione di codice malevolo da remoto), toccava un tasto delicato: la privacy e la gestione dei dati.

Alcune notifiche che gli utenti avevano già cancellato o rimosso potevano restare “incastrate” nella memoria del dispositivo, ma Apple è intervenuta sul sistema di logging, migliorando la cosiddetta “redazione dei dati”. In parole povere, ha sistemato il modo in cui l’iPhone scrive e cancella le informazioni relative alle notifiche, garantendo che ciò che viene eliminato scompaia davvero.

Come aggiornare l’iPhone in modo sicuro

L’aggiornamento ha un peso di circa 700 megabyte (può variare leggermente a seconda del modello di iPhone in possesso), una dimensione considerevole per una patch di sicurezza, il che suggerisce che Apple abbia ottimizzato diverse librerie di sistema per rendere l’esperienza d’uso più fluida.

Ma come installare l’aggiornamento? Se non hai ancora ricevuto la notifica automatica, puoi forzare il download seguendo questi passaggi:

vai in Impostazioni;

clicca su Generali;

seleziona Aggiornamento Software;

clicca su Scarica e installa.

Un piccolo consiglio. Anche se si tratta di un aggiornamento minore, è sempre buona norma assicurarsi di avere un backup recente su iCloud o sul computer e di avere almeno il 50% di carica residua (o collegare l’iPhone alla corrente) prima di iniziare a scaricare l’aggiornamento.

Aspettando iOS 26.5

Il rilascio di iOS 26.4.2 serve anche a “pulire il terreno” per l’arrivo della prossima grande tappa del software Apple. L’azienda di Cupertino sta infatti procedendo spedita con i test di iOS 26.5, una versione che, a differenza di questa patch, dovrebbe introdurre novità funzionali più visibili.

Ci sarà da attendere molto? In realtà non proprio, dal momento che il rilascio per il grande pubblico è previsto per il mese di maggio. Fino ad allora, installare iOS 26.4.2 resta il modo migliore per mantenere il proprio iPhone sicuro e privo di fastidiosi bug nella gestione delle notifiche.