iOS 26.3 e apertura dell’ecosistema: per adeguarsi al DMA, Apple migliora l’integrazione tra iPhone e dispositivi indossabili di terze parti, introducendo funzioni finora esclusive come pairing semplificato e gestione avanzata delle notifiche.

Vantaggi per gli utenti europei: cuffie e smartwatch non Apple offriranno un’esperienza più completa su iPhone, con maggiore libertà di scelta e un miglior rapporto qualità/prezzo.

iOS 26.3 segna un nuovo punto di svolta per Apple, almeno in Europa. Per rispettare gli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA), infatti, la casa di Cupertino punta a migliorare l’integrazione tra gli iPhone e i dispositivi indossabili non prodotti da Apple (quindi cuffie ma anche smartwatch di terze parti). Grazie all’aggiornamento, infatti, i produttori terzi potranno beneficiare di alcune funzionalità che, in passato, sono state esclusive dei prodotti Apple, come l’accoppiamento semplificato dei dispositivi nelle vicinanze e la gestione avanzata delle notifiche. Come riportato dal Wall Street Journal, per la Commissione Europea si tratta di un “nuovo passo” verso un ecosistema digitale sempre più interconnesso e in grado di soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.

Le novità in arrivo

La maggiore apertura garantita da iOS 26.3 si tradurrà in varie funzionalità a disposizione degli utenti a partire dal pairing immediato che consente, ad esempio, alle AirPods di abbinarsi rapidamente all’iPhone (oppure all’iPad).

In questo modo, gli utenti che scelgono prodotti di terze parti potranno velocizzare l’accoppiamento al dispositivo Apple, con un’esperienza d’uso che, inevitabilmente, diventerà sensibilmente superiore.

Da non sottovalutare anche il supporto alle notifiche su smartwatch. Gli utenti che scelgono uno smartwatch di terze parti potranno gestire in modo molto più completo le notifiche in arrivo dall’iPhone, con un’esperienza simile a quella garantita dai modelli Apple Watch.

Si tratta di piccole novità che, però, fanno la differenza per chi è abituato a usare un iPhone (e non vuole cambiare) ma è interessato a provare cuffie e smartwatch di altri prodotti, andando a sfruttare, ad esempio, accessori con funzionalità esclusive e un rapporto qualità/prezzo migliore.

Quando arriva iOS 26.3

Per registrare il debutto di iOS 26.3 bisognerà attendere qualche settimana. Il rilascio della versione stabile, infatti, è previsto per la fine del mese di gennaio 2026. La nuova versione di iOS sarà disponibile per tutti gli iPhone già aggiornati ad iOS 26. Ulteriori novità in merito potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Per il momento, iOS 26.3 è disponibile solo in versione beta. Ricordiamo, invece, che bisognerà attendere il prossimo mese di giugno per la presentazione di iOS 27.