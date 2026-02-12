Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple ha avviato il rilascio di iOS 26.3, nuovo aggiornamento dedicato al sistema operativo degli iPhone che continua a migliorare e ad arricchirsi, con funzionalità inedite, correttivi e ottimizzazioni. Dopo il mezzo passo falso caratterizzato dall’introduzione del design Liquid Glass e le difficoltà di sviluppo di Apple Intelligence, lo sviluppo di iOS non si ferma e la versione 26.3 segna l’introduzione di diverse novità.

Non si tratta di un major update, naturalmente, ma di un aggiornamento intermedio che ci avvicina al rilascio della versione 26.4 (che dovrebbe portare al debutto della nuova versione di Siri potenziata dall’AI di Google Gemini) e poi della versione 27 che sarà svelata a giugno per poi debuttare sugli iPhone a partire dal prossimo settembre, con l’arrivo dei nuovi iPhone 18.

Cosa c’è di nuovo con iOS 26.3

Con l’arrivo di iOS 26.3, il sistema operativo degli iPhone registra alcune importanti novità come l’introduzione dello strumento che semplifica il passaggio da iPhone a uno smartphone Android (e viceversa), senza dover ricorrere ad app dedicate. Questo strumento è stato sviluppato in collaborazione tra Apple e Google. Da segnalare anche l’introduzione di nuovi sfondi per la schermata di blocco, con la presenza di sezioni separate per Meteo e Astronomia. Per il momento, non ci sono novità per il criticato Liquid Glass.

Viene introdotta anche la nuova opzione Limita posizione esatta, attivabile andando in Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare. Questa funzione, per il momento, è disponibile solo su iPhone Air e iPhone 16e, gli unici smartphone dotati di un modem realizzato direttamente da Apple (Limita posizione esatta è disponibile anche sugli iPad Pro con M5 nella variante Cellular).

Una volta attivata, la funzione permetterà di ridurre la precisione con cui le reti cellulari a cui lo smartphone si collega sono in grado di determinare la posizione del dispositivo stesso. Al momento, la funzione non è supportata da alcun operatore italiano, ma le cose potrebbero cambiare in futuro. Per rispettare le richieste dell’Ue, inoltre, con iOS 26.3 ci sarà la possibilità di sfruttare l’inoltro delle notifiche a dispositivi di terze parti che offrirà un vantaggio concreto a chi utilizza uno smartwatch diverso da un Apple Watch da abbinare al proprio iPhone.

iOS 26.3 è in fase di rilascio per tutti i dispositivi già aggiornati ad iOS 26 e a una delle versioni successive distribuite nei mesi scorsi da Apple.

Si aggiornano anche gli altri dispositivi Apple

Come sempre, in parallelo al rilascio di iOS 26.3, Apple ha avviato il rollout anche di aggiornamenti per gli altri sistemi operativi utilizzati dai suoi prodotti. È in fase di rilascio, quindi, iPadOS 26.3 per tutti gli iPad compatibili. In aggiunta, è disponibile macOS 26.3 Tahoe, in distribuzione per tutti i Mac supportati (i modelli usciti da fine 2019 in poi). Per gli Apple Watch, invece, è in rilascio watchOS 26.3. Apple ha reso disponibili anche tvOS 26.3, audioOS 26.3 e visionOS 26.3.