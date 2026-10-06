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ANSA

I deepfake della voce non guardano in faccia a nessuno: cantanti, attori, perfino politici. O addirittura presidenti del Consiglio, come nel caso di Giorgia Meloni, che ha scelto di muoversi in prima persona per proteggere la propria voce dalle clonazioni generate dall’intelligenza artificiale.

Come? Registrando un breve audio di quattro secondi della sua voce: “Io sono Giorgia Meloni“.

La premier Meloni registra la sua voce all’EUIPO contro i deepfake IA

Lo riferisce l’ANSA. In breve, la presidente del Consiglio si è rivolta all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e ha depositato il suo timbro vocale, racchiuso nelle sopramenzionate quattro parole.

Stando a quanto riportato sul portale ufficiale dell’ente, la richiesta è stata inoltrata da uno studio legale insieme a una società attiva nella protezione della proprietà intellettuale, e attualmente risulta “oggetto di esame“.

La tutela richiesta copre tre categorie specifiche: i contenuti multimediali scaricabili, le attività culturali e l’organizzazione di eventi politici. Nel momento in cui l’Euipo approverà la registrazione, la premier potrà agire per vie legali, dunque intraprendere azioni legali in tutti i Paesi europei in caso di violazione o contraffazione del suo marchio, precisa il Sole 24 Ore.

Sempre più casi di deepfake audio ai danni delle celebrità

Giorgia Meloni non è comunque la sola ad aver intrapreso questa strada: sempre più persone si sono stancate di vedere la propria immagine o voce sfruttata per scopi truffaldini. Tanto per rimanere in Italia, tra i precedenti figurano la cantante Giusy Ferreri.

Nessuno è al riparo dai deepfake. Il fenomeno è ormai globale e guarda pure alle star hollywoodiane e ai Big della canzone mondiale. Al punto che, secondo una classifica stilata dal servizio di sicurezza McAfee, tra le persone più clonate nel 2025 ci sono personalità come Taylor Swift e Sydney Sweeney, ma anche celebrità del calibro di Brad Pitt, Billie Eilish ed Emma Watson.

Tutti volti e voci che possono essere sfruttati a loro insaputa su social e piattaforme varie, con lo scopo di ingannare quanti più utenti possibili e incassare il massimo. Stando a SHRM (Society for Human Resource Management), grazie ad audio e video deepfake, dei malintenzionati sono riusciti a impersonare dirigenti aziendali e autorizzare bonifici o transazioni fraudolente, con perdite dell’ordine di decine di milioni di dollari.

Cosa comporta a livello legale

Ottenere il riconoscimento del marchio consentirà alla premier di richiedere il ritiro dal commercio del materiale illecito, chiedere il risarcimento dei danni e avviare azioni penali.

Ma proprio sul piano dei deepfake ci sono ulteriori novità a livello normativo, sia in Europa che in Italia. La legge quadro sull’intelligenza artificiale introduce infatti alcune specifiche modifiche al Codice Penale per quanto riguarda l’uso illecito dell’IA.

In breve, viene introdotta la perseguibilità penale per chi diffonde contenuti generati artificialmente con l’intento di ingannare e per chi ne fa uso in modo da minare la sicurezza o l’integrità di individui e sistemi. Le pene sono pure severe: da 1 a 5 anni di reclusione per chi manipola i contenuti tramite sistemi di IA mistificando la realtà a danno della fiducia dei cittadini.

Come riconoscere un deepfake audio

Non è facile alle prime, soprattutto con la tecnologia di oggi, decisamente più sofisticata rispetto a qualche anno fa.

Come dice però il proverbio: Il Diavolo è nei dettagli. Nel caso dei deepfake audio, nota se la voce ti risulti leggermente piatta, priva di variazioni emotive o con pause innaturali. Se poi è accompagnata da un video, osserva i movimenti labiali fuori sincrono, il tono robotico o l’incoerenza dell’illuminazione.

Basta poco per scovarle, se si sta attenti; ma altrettanto poco per caderci e finire nelle mani sbagliate.