Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Un’azienda britannica, Invisibility Shield, afferma di essere vicina alla creazione di un mantello dell’invisibilità realmente esistente, chiaramente ispirato a quello di Harry Potter .

Tutto ruota intorno all’uso di una nuova tecnologia che riesce a diffondere la luce riflessa nel modo giusto, rendendo il sogno dell’invisibilità una realtà possibile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una nuova tecnologia

Invisibility Shield ha sviluppato una nuova tecnologia che potrebbe diventare davvero rivoluzionaria. Il sistema prevede l’utilizzo di matrici di lenti progettate con precisione per diffondere la luce riflessa dal soggetto posto dietro.

In questo modo, è possibile realizzare un materiale che può dare un effetto simile a quello di un mantello dell’invisibilità. Tale materiale può essere fornito con un supporto adesivo e potrà essere applicato, facilmente, a finestre o divisori per la creazione di schermi invisibili.

Tristan Thompson, fondatore dell’azienda, ha usato queste parole per descrivere la nuova tecnologia:

“In termini di possibili applicazioni del nuovo materiale invisibile , ci stiamo avvicinando al tipo di mantello dell’invisibilità visto in Harry Potter. Non è ancora flessibile come un tessuto, ma ci stiamo avvicinando. Attualmente è possibile unire fogli di materiale, avvolgerli attorno a una persona o a un oggetto e nasconderli alla vista. Come potete immaginare, ci sono potenziali applicazioni militari.”

La possibilità di poter trovare applicazioni “concrete” potrebbe garantire all’azienda fondi ulteriori per poter affinare e migliorare il progetto, rendendolo sempre più affidabile e avanzato. I piani per il futuro, infatti, sembrano essere molto chiari.

Una tecnologia pronta a crescere

La possibilità di estendere la dimensione dello scudo, in modo da nascondere anche oggetti di grandi dimensioni, rappresenta uno scenario particolarmente interessante per l’azienda che sta conducendo test preliminari in merito.

Attualmente, Invisibility Shield mette a disposizione vari “scudi” dell’invisibilità tra cui c’è anche Megashield che ha dimensioni di 180 x 120 cm ed è considerato lo scudo di invisibilità più grande in commercio.

L’azienda intende commercializzare questi prodotti, attualmente disponibili in preordine. I prezzi partono da poco meno di 60 euro, per una piccola visiera da 12 pollici, e arrivano a oltre 700 euro per il già citato Megashield.

Per il futuro, l’azienda intende realizzare soluzioni sempre più avanzate e sempre più grandi, rendendo il sogno di poter utilizzare un mantello dell’invisibilità come quello di Harry Potter una vera e propria realtà.

Si tratta di una tecnologia sicuramente interessante e ricca di potenzialità che, però, andrà testata “sul campo” per capire se l’idea di rendere possibile l’invisibilità sia effettivamente realizzabile in modo concreto ed efficace.

Invisibility Shield sembra avere le idee chiare e può contare su diversi progetti ambiziosi e sulla voglia di continuare a crescere e innovare. Solo il tempo ci dirà se il sogno del mantello che rende invisibili sia effettivamente pronto a diventare realtà o se la fantasia continuerà a essere irraggiungibile.