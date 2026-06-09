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I fossili preistorici stanno diventando beni di lusso e nuovi asset finanziari per ultra-ricchi, scatenando aste milionarie e mercato digitale.

Record di vendita come Stegosauro a 44,6 milioni mostrano la crescita del fenomeno che trasforma reperti scientifici in status symbol esclusivi.

La tendenza solleva dubbi tra conservazione e collezionismo: la corsa ai dinosauri potrebbe avvantaggiare o ostacolare la ricerca paleontologica.

I fossili preistorici stanno abbandonando i musei per entrare nei portafogli dei super-ricchi come nuovi beni rifugio e status symbol di lusso. Questo shift di mercato, guidato da aste milionarie e piattaforme digitali, trasforma i grandi giganti del passato in asset finanziari alternativi, aprendo un dibattito acceso tra collezionismo privato e ricerca scientifica.

La preistoria diventa un lusso

Dimenticate i diamanti, le borse in pelle esotica o le classiche opere d’arte contemporanea. Oggi il nuovo terreno di caccia per chi possiede i patrimoni più elevati del pianeta si misura in milioni di anni e tonnellate di ossa fossilizzate.

Gli ultra-ricchi hanno scoperto che i grandi giganti del passato non sono solo una passione per paleontologi, ma veri e propri beni di lusso.

A sdoganare definitivamente questa tendenza ci ha pensato JOOPITER, la piattaforma di aste online fondata da Pharrell Williams. È qui che ha fatto il suo debutto Trey, un imponente scheletro di Triceratopo di oltre 66 milioni di anni, stimato tra i 4,5 e i 5,5 milioni di dollari.

Il suo proprietario, il collezionista Chaw Wei Yang, ha confermato che investire in fossili rappresenta oggi il settore più inesplorato e affascinante dei mercati alternativi.

Comprare un pezzo di preistoria è diventato il modo definitivo per distinguersi, un lusso che pochissimi al mondo possono permettersi.

Record milionari sotto il martelletto

Il fenomeno non è passeggero, ma una tendenza consolidata dalle principali case d’asta internazionali. Comprare e vendere dinosauri è un business da capogiro che polverizza record anno dopo anno. Basti pensare ad Apex, uno Stegosauro eccezionale venduto da Sotheby’s a New York per ben 44,6 milioni di dollari, superando di gran lunga il record precedente di Stan, un Tyrannosaurus Rex da 31,8 milioni.

La febbre dell’oro giurassico non si ferma qui. Il mondo dei collezionisti aspetta con il fiato sospeso l’arrivo sul mercato di Gus, un altro esemplare di T. Rex il cui valore stimato supera i 20 milioni di dollari.

Come sottolineato anche dalle analisi del Giornale dell’Arte, queste vendite sistematiche confermano che i grandi reperti preistorici sono ormai considerati veri e propri asset finanziari globali.

Il valore dello scheletro di un dinosauro non è più legato soltanto alla sua importanza accademica, ma alla sua assoluta e insostituibile rarità sul mercato.

Tra estetica e scienza

Ma perché i milionari, in particolare quelli del mercato asiatico, preferiscono un predatore estinto a un quadro d’autore? La risposta sta nella natura stessa del reperto.

Capire l’arte contemporanea richiede un bagaglio culturale e relazionale spesso complesso. Un dinosauro non ha bisogno di sovrastrutture: la sua grandezza e la sua storia colpiscono chiunque in modo immediato.

Inoltre, la provenienza gioca un ruolo cruciale. Trey, ad esempio, ha passato trent’anni esposto al Wyoming Dinosaur Center, un pedigree museale che ne garantisce l’autenticità e fa lievitare le quotazioni.

Questo boom commerciale coincide paradossalmente con una nuova età dell’oro per la paleontologia. Negli ultimi decenni le scoperte scientifiche si sono moltiplicate, rivelando che i dinosauri erano molto più complessi di quanto immaginassimo, spesso piccoli e persino piumati, come dimostrano i recenti ritrovamenti in Cina.

Resta da capire se questa corsa alle aste di dinosauri aiuterà la ricerca o se finirà per nascondere i segreti della terra nei salotti privati di qualche miliardario.