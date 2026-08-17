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Le app rendono gli investimenti immediati, ma non cancellano truffe e perdite. Dalla verifica Consob alla protezione dell’account, ecco cosa sapere prima di investire.

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Le app di trading rendono l’acquisto di azioni immediato, ma espongono a truffe, accessi indebiti e intermediari non autorizzati.

Consob, autenticazione a due fattori, password uniche e dispositivi aggiornati rafforzano la protezione, mentre phishing e finte assistenze restano pericoli concreti.

Diversificazione ed ETF aiutano a contenere il rischio, ma le oscillazioni di mercato restano decisive e richiedono scelte coerenti con le proprie perdite tollerabili.

Acquistare un’azione dallo smartphone richiede pochi tocchi, ma l’immediatezza dell’interfaccia può celare due rischi distinti. Il primo riguarda la sicurezza dell’account, che può finire nelle mani di un truffatore. Il secondo dipende dal mercato: anche un’app ben protetta non impedisce a un investimento di perdere valore. Proteggere il patrimonio significa verificare l’intermediario prima di versare denaro e adottare una strategia compatibile con le perdite che ci si può permettere.

Come verificare se un’app di trading è sicura

La presenza negli store ufficiali non equivale a un’autorizzazione. Prima di aprire un conto, occorre identificare la società che offre il servizio e verificarne la presenza negli elenchi della Consob. Nel caso di un operatore estero, va controllato che sia abilitato a rivolgersi alla clientela italiana.

Il nome dell’app e il dominio devono coincidere con quelli riportati nel registro. Le promesse di rendimenti garantiti impongono cautela. Lo stesso vale per chi chiede di installare un software di controllo remoto: un falso addetto può usarlo per visualizzare credenziali e codici di conferma.

Autenticazione a due fattori e password: difese essenziali

L’autenticazione a due fattori va attivata sia nell’app di investimento sia nella casella e-mail associata. Quando disponibile, un’app di autenticazione è preferibile ai codici via SMS, esposti al rischio di sottrazione del numero telefonico. Il secondo fattore non deve mai essere comunicato a chi chiama spacciandosi per l’assistenza.

La password deve essere unica. Un gestore di password affidabile riduce il riuso e scoraggia combinazioni facili da indovinare. L’impronta digitale o il riconoscimento del volto rendono più difficile accedere all’app da un telefono sottratto, ma non sostituiscono la protezione dell’account.

È opportuno mantenere aggiornato lo smartphone e proteggerlo con un blocco schermo. Per operare, è preferibile usare una connessione personale protetta anziché una rete pubblica.

Anche le conferme delle operazioni richiedono attenzione: approvare una richiesta inattesa può autorizzare un trasferimento, pur senza la sottrazione di password e secondo fattore.

Phishing sulle app di investimento: come riconoscere la trappola

E-mail e SMS possono imitare le comunicazioni del broker, magari segnalando un accesso urgente da verificare. Il link rimanda spesso a una pagina contraffatta, costruita per sottrarre la password. È opportuno non inserire credenziali nelle pagine raggiunte dai messaggi ricevuti. Meglio aprire direttamente l’app o digitare l’indirizzo già salvato.

Diversificazione e stop loss non eliminano il rischio

La sicurezza digitale protegge l’accesso, ma non mette il capitale al riparo dalle oscillazioni. Concentrare il portafoglio su un solo titolo aumenta la dipendenza dalle vicende di quell’emittente. La diversificazione può limitare il rischio specifico, ma non elimina le perdite causate da una flessione generale. Un ETF ampio può distribuire l’esposizione, a condizione di verificarne l’indice replicato e i costi.

Gli ordini stop loss possono contenere una perdita attivando la vendita oltre una soglia stabilita. Il prezzo indicato non coincide però sempre con quello di esecuzione: nei mercati rapidi lo scarto può essere rilevante. La soglia dovrebbe rientrare in un piano definito prima delle fasi più concitate, per evitare decisioni dettate dal panico.

Se compare un accesso sconosciuto, è necessario contattare subito il broker attraverso i canali ufficiali e richiedere il blocco operativo. Occorre inoltre proteggere la casella e-mail associata. La tempestività è importante, ma la verifica preventiva resta decisiva: nessuna impostazione di sicurezza rende affidabile un intermediario abusivo.