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Le previsioni meteo per l’inverno 2026-2027 delineano uno scenario caratterizzato da marcate differenze tra il Nord America e l’Europa. Il principale fattore di influenza è identificato nel Super El Niño, un fenomeno legato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico tropicale, il cui picco di intensità è atteso tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno.

Secondo un’analisi del meteorologo Andrej Flis pubblicata su Severe Weather Europe, questo assetto climatico potrebbe favorire nevicate abbondanti in alcune aree del Nord America. Al contrario, gran parte del continente europeo potrebbe registrare accumuli nevosi inferiori alla media stagionale, con una carenza particolarmente evidente nelle zone di pianura.

Le anticipazioni per l’Europa coinvolgono anche l’Italia e, in particolare, le zone settentrionali. L’impatto di El Niño sul clima invernale potrebbe essere significativo. Andiamo a riepilogare le nuove previsioni in merito.

L’impatto sull’Europa e il ruolo dell’altitudine

Le elaborazioni attribuite al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) indicano per l’Europa una generale riduzione delle precipitazioni nevose. Questa tendenza è legata alla probabile frequenza di correnti occidentali in grado di trasportare masse d’aria più mite sul continente. In presenza di tali condizioni termiche, le precipitazioni non incontrerebbero temperature sufficientemente basse da trasformarsi in neve alle quote inferiori.

Sulle Alpi, una copertura nevosa naturale consistente dovrebbe svilupparsi prevalentemente a partire dalla quota di 1.800-2.000 metri. Al di sotto di questa fascia, le occasioni di neve potrebbero risultare limitate a causa dell’aria mite. Nelle zone di pianura, in tutta Europa e, in particolare, in Italia, si prospetta un inverno con poca neve, proprio per via della particolare combinazione climatica che potrebbe modificare gli effetti meteo rispetto alle medie stagionali.

Gli effetti di El Niño (anche sul territorio italiano) potrebbero essere imprevedibili e non si escludono fenomeni di portata significativa, come periodi di freddo estremo o nevicate significative, anche in un contesto climatico che potrebbe presentare temperature mediamente più miti e meno precipitazioni nevose. Ricordiamo che alcune previsioni anticipano un inverno gelido a causa proprio di El Niño.

L’andamento previsto tra dicembre e febbraio

Nel bimestre di dicembre 2026 e gennaio 2027, le indicazioni modellistiche suggeriscono quantità di neve sotto la media in gran parte delle pianure europee. Possibili eccezioni positive potrebbero essere registrate solamente in alcune aree montuose dell’Europa centro-orientale, dove gli accumuli potrebbero superare i valori tipici stagionali. Il mese di febbraio 2027 è attualmente considerato come la fase potenzialmente più critica e povera di neve per il continente.

Naturalmente, è importante considerare che le previsioni attuali per l’inverno sono molto provvisorie e che saranno aggiornate nel corso delle prossime settimane, con l’analisi dettagliata dei fenomeni climatici per previsioni a breve termine più precise. Continueremo a monitorare la questione per offrire un quadro sempre più preciso sul meteo e sugli effetti di El Niño, che oggi viene considerato come un allarme mondiale per via degli effetti che potrebbe avere.