Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da ChatGPT a Gemini, le previsioni meteo per il prossimo inverno. Ecco cosa dobbiamo aspettarci tra temperature e neve.

123RF

Di sicuro l’estate porta sempre il caldo, soprattutto torrido e terribilmente afoso. Ma non per questo dobbiamo aspettarci ogni anno la neve quando arriva l’inverno, almeno in tutta l’Italia.

O forse no? Anzi, chi ci dice che la prossima stagione non sarà particolarmente nevosa? Lo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity.

E con questo prompt: “Secondo le più recenti proiezioni, come si prospetta l’inverno 2026-2027 in Italia, e quale sarà la tendenza prevista per temperature e precipitazioni nevose tra le varie zone del Paese?“.

Le previsioni di ChatGPT su quest’inverno 2026

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot, con attiva l’opzione “Pensa”. Di seguito la risposta alla nostra domanda:

In meno di 21 secondi, ChatGPT stima un inverno che, a detta delle ultime proiezioni, sarà all’insegna di “temperature superiori alla media“.

Citando gli ultimi dati del Copernicus C3S, il chatbot sostiene che le temperature invernali di quest’anno saranno “sopra la media praticamente su tutta l’Europa continentale“. Dobbiamo ringraziare El Niño se quest’inverno sarà diverso, dal momento che “può contribuire a modificare la circolazione atmosferica e quindi alternare fasi miti e umide a periodi più secchi“.

Ciononostante, “anche in un inverno mediamente caldo possono verificarsi brevi ma intense irruzioni fredde“, con neve anche a bassa quota.

Soprattutto al Nord, destinato a essere una delle zone più esposte alle perturbazioni atlantiche. Verso gennaio 2027, secondo dati ECMWF, si dovrebbe avere un surplus di precipitazioni “che potrebbe arrivare a circa +30/+50% al Nord, con un segnale positivo anche su parte del Centro“, quest’ultimo protagonista di precipitazioni superiori alla norma sempre nello stesso mese. Ma non necessariamente nevose.

Ci sono infatti dei dubbi per le quote più basse, visto che con temperature sopra la norma “una parte delle precipitazioni che in altri anni avrebbe potuto trasformarsi in neve potrebbe cadere sotto forma di pioggia“. Questo vale sia per gli Appennini nella zona Centrale, sia per le aree del Mezzogiorno: “le possibilità di neve a quote basse risultano complessivamente ridotte; eventuali episodi nevosi sarebbero più facilmente associati alle montagne e a irruzioni fredde temporanee“, precisa ChatGPT.

Riassumendo: inverno 2026-2027 sarà più caldo della media in tutta Italia, con Nord e parte del Centro potenzialmente più piovosi a gennaio, Sud più asciutto del solito, e neve complessivamente più difficoltosa in pianura ma ancora ben possibile su Alpi e Appennini alle quote medio-alte.

Secondo Google Gemini questo sarà l’inverno che ci aspetta

Abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“esteso”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

In meno di 10 secondi, di più rispetto al normale, Gemini non si discosta troppo dalle proiezioni della rivale: l’inverno 2026-2027 avrà “una tendenza di fondo orientata verso temperature generalmente superiori alle medie del periodo”.

Più precisamente, il Bel Paese si ritroverà con “un’anomalia termica compresa indicativamente tra 0,5 e 1,5 gradi sopra la norma climatologica“, e questo varrà per tutto il territorio.

Non significa comunque che farà sempre caldo: anche qualche precipitazione nevosa ci sarà. Sicuramente al Nord e sull’arco alpino, dove la neve si concentrerà “quasi esclusivamente sulle zone di media e alta quota“. In Pianura Padana e nei fondovalle più bassi, invece, la probabilità di nevicate al suolo “si ridurrà notevolmente rispetto al passato”, lasciando spazio soprattutto alla pioggia.

Per quanto riguarda le regioni centrali e la dorsale appenninica, c’è da aspettarsi per questo inverno 2026-2027 “piogge frequenti sul versante tirrenico e da nevicate che faticheranno a scendere sotto i mille o quattromilacinquecento metri, se non in concomitanza con rapidi impulsi freddi da nord-est“.

Infine, al Sud e sulle isole maggiori il regime sarà quello “di precipitazioni discontinue e nevicate limitate esclusivamente alle vette più alte”, come i rilievi principali e la cima dell’Etna.

Cosa ne pensa Claude della prossima stagione e della possibilità di neve

Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“Max”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Sempre tra le più lente nel rispondere (stavolta 5 minuti), Claude ha voluto condire la sua risposta anche con un vasto repertorio di fonti messe a disposizione in un elenco in fondo.

Nonostante i tempi e la numerosità delle risorse da cui attingere, la risposta è simile alle precedenti: “un inverno mediamente più mite della norma, con precipitazioni molto incerte“. Semmai l’IA di Anthropic è più prudente sulla questione della neve, sottolineando come al momento “il segnale è debole e dipenderà soprattutto da cosa farà il vortice polare tra gennaio e febbraio”.

Lo stesso vale per le temperature. A causa della discordanza tra le fonti, l’unica certezza è che “una media sopra la norma può comunque convivere con una decina di giorni di gelo intenso“.

A prescindere, la situazione in Italia è quella: neve nelle Alpi ma meno persistente alle quote medio-basse. Sulle coste, febbraio potrebbe riservare qualche sorpresa, specie per le zone mediterranee. Incerta la situazione negli Appennini; dipende se si formerà davvero il vortice polare come da previsioni. Infine, per Sud e Isole, se dicembre potrebbe essere più asciutto, gennaio e febbraio potrebbe essere ora all’insegna delle precipitazioni ora meno esposto.

Rispetto alle altre IA, Claude ha voluto fare anche un’analisi del tempo: dicembre “dovrebbe partire piano, con correnti occidentali e temperature più spesso sopra la media“, mentre il periodo gennaio-febbraio sarà “più dinamico, con irruzioni fredde e possibili nevicate significative“.

Centrale come con ChatGPT sarà l’evoluzione di El Niño, che dovrebbe durare fino a febbraio 2027 (probabilità del 100% secondo l’OMM), e già influenzare l’Europa a partire da questo autunno (90% secondo la NOAA).

Perplexity fa il meteorologo della situazione: come sarà quest’inverno

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

In meno di 2 secondi (un record!), Perplexity risponde in linea con le altre IA: “un inverno 2026-2027 tendenzialmente più mite della media in gran parte dell’Italia“, con precipitazioni che dovrebbero concentrarsi in quota, sebbene “ondate di gelo e nevicate a bassa quota restano possibili“.

Come per Gemini, pure l’IA segnala “anomalie termiche positive, approssimativamente tra +0,5 °C e +1,5 °C rispetto alla media in ampie porzioni del Mediterraneo e dell’Europa centro-meridionale, Italia inclusa“. Uno scenario coerente con l’arrivo di El Niño, “che potrebbe ridurre la frequenza delle irruzioni fredde verso il Mediterraneo, senza eliminarle“.

In formato elenco procede poi a sintetizzare la situazione climatica per zone:

A Nord e in Pianura Padana prevede un “inverno mediamente più mite; gelo e nebbia possibili, ma con probabilità ridotta di freddo persistente rispetto alla norma“;

e in prevede un “inverno mediamente più mite; gelo e nebbia possibili, ma con probabilità ridotta di freddo persistente rispetto alla norma“; al Centro e nel Tirreno “temperature sopra la media, con fasi perturbate potenzialmente piovose e miti se il flusso atlantico raggiunge il Mediterraneo”;

e nel “temperature sopra la media, con fasi perturbate potenzialmente piovose e miti se il flusso atlantico raggiunge il Mediterraneo”; infine al Sud e nelle Isole ci sarà un clima tendenzialmente mite con “maggiore incertezza sulle piogge, ma minor probabilità di episodi freddi prolungati“.

Per quanto riguarda la neve, secondo Perplexity “dovrebbe essere sotto la media nelle pianure e alle basse quote, dove le precipitazioni cadrebbero più spesso come pioggia“.

Non è il caso delle Alpi medio-alte, con probabilità di un manto nevoso più robusto “soprattutto sopra 1.800-2.000 metri“), mentre sugli Appennini “la neve potrebbe essere più sporadica e meno durevole, con la quota neve mediamente più alta“.

Riassumendo, per l’IA la stagione risulta più calda della norma, ma non esclude nevicate importanti: “anche con un inverno medio di circa +1 °C possono verificarsi 10-15 giorni di gelo e neve anche in pianura“.