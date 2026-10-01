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Intesa Sanpaolo è down, oggi 1° ottobre 2026: ecco cosa sta succedendo e come risolvere

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Problemi per Intesa Sanpaolo: oggi, giovedì 1° ottobre 2026, infatti, diversi clienti stanno evidenziando problemi con i sistemi informatici della banca (attiva anche con il brand Isybank). Al momento, non c’è ancora una risposta ufficiale da parte dell’istituto, ma le segnalazioni si sono moltiplicate nella mattinata e continuano a essere numerose.

Intesa Sanpaolo è down?

La conferma dei problemi legati ai sistemi di Intesa Sanpaolo arriva dalle segnalazioni su Downdetector, numerose a partire dalle 9 di questa mattina. I problemi sono di vario tipo e stanno impedendo agli utenti un utilizzo corretto dei sistemi della banca e, in particolare, della piattaforma di Internet Banking.

L’applicazione della banca dà problemi, con difficoltà anche nell’accesso, e alcuni clienti hanno segnalato problemi con la disposizione dei bonifici e, quindi, con l’impossibilità di inviare e ricevere denaro dal proprio conto. Per il momento, invece, le carte non sembrano essere coinvolte e i prelievi funzionano regolarmente. Il sito dell’istituto risulta raggiungibile normalmente ma questo non signfica che i servizi siano tornati disponibili.

Downdetector

Come risolvere il down?

Per il momento, la banca non ha comunicato alcuna soluzione al problema e i clienti sono costretti ad attendere che i tecnici dell’istituto riescano a risolvere il malfunzionamento, ripristinando l’accesso alla piattaforma Internet Banking e la possibilità di utilizzare tutti i servizi digitali.

Ricordiamo che malfunzionamenti analoghi erano stati evidenziati anche lo scorso mese di settembre e, in particolare, verso la metà del mese. Il problema registrato oggi potrebbe, quindi, essere legato allo stesso malfunzionamento che aveva colpito i clienti qualche settimana fa.

Se state registrando problemi con i sistemi di Intensa, per ora, non vi resta che attendere la risoluzione. In ogni caso, il conto di tutti i clienti è al sicuro e il denaro custodito non è in alcun modo a rischio. Semplicemente, i sistemi per l’uso dei servizi digitali, al momento, non funzionano correttamente.

Aggiorneremo l’articolo se la banca dovesse comunicare delle novità in merito alla questione.

Aggiornamento 1/10, ore 13:30

Dopo una mattinata complicata, sembra che i sistemi di Intesa Sanpaolo stiano tornando a funzionare regolarmente. In questi minuti, infatti, si evidenzia un netto calo del numero di segnalazioni di malfunzionamenti rispetto alle scorte ore.

Articolo in aggiornamento